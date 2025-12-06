I BTP tornano a far gola agli investitori: rendimenti fino al 9% e spread ai minimi

Il mondo dei titoli di Stato italiani più discussi sta vivendo una fase di rinnovato interesse, alimentata da condizioni di mercato più che favorevoli. Il comparto dei Btp appare oggi particolarmente dinamico, grazie a un equilibrio positivo tra rendimento e rischio che sta modificando molte strategie operative.

La combinazione di spread ai minimi storici e miglioramento del rating nazionale ha creato un contesto che invita a osservare con attenzione le nuove opportunità. In questo scenario, molti si chiedono quali siano i Btp più interessanti da acquistare ora che il mercato sembra offrire margini di rendimento significativi.

Nuovi BTP con rendimento assicurato

Negli ultimi mesi i titoli di Stato italiani hanno riconquistato l’interesse degli investitori istituzionali internazionali, attratti da condizioni macroeconomiche più solide. La forte riduzione del differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha contribuito a rendere il comparto più competitivo rispetto agli anni precedenti.

Anche gli investitori internazionali si stanno interessando ai BTP italiani – leonardo.it

Il differenziale decennale si è stabilizzato su livelli minimi, segnalando una percezione di rischio legato al Paese più contenuta e con una maggiore fiducia. Mentre altri Paesi europei affrontano tensioni e declassamenti, l’Italia vede migliorare il proprio rating presso le principali agenzie internazionali.

La conseguenza è stata un’accelerazione degli acquisti sui titoli tricolore, con una compressione degli spread e un rafforzamento della fiducia complessiva. Uno spread basso indica che l’Italia viene percepita come affidabile, con un rischio contenuto nell’arco temporale della prossima decade.

Nelle ultime settimane il differenziale ha oscillato intorno ai 70 punti base, un livello che non si registrava da molti anni. A influenzare questa fase contribuiscono la politica accomodante della BCE, le prospettive di taglio dei tassi e l’aumento della fiducia verso il debito italiano.

Molti asset manager stanno puntando sui Btp a lunga scadenza, ritenuti più sensibili alle variazioni dei tassi e potenzialmente più remunerativi. Alcune emissioni ventennali e trentennali hanno registrato apprezzamenti superiori all’8% negli ultimi tre mesi e fino all’11% su base annua.

I titoli con scadenza 2051 offrono un rendimento effettivo lordo superiore al 4%, con ulteriori margini per strategie di trading dinamiche. In scenari favorevoli, i rendimenti complessivi possono avvicinarsi o superare il 9%, soprattutto per chi ha acquistato nei momenti di minor fiducia.

Interessanti anche i Btp sotto la pari, con prezzi tra 87 e 92 e rendimenti effettivi superiori al 2,8‑3% grazie al recupero del valore nominale. Le principali opportunità riguardano Btp a tassi fissi di medio termine e titoli lunghissimi che mantengono rendimenti intorno al 4%.

I rischi da considerare includono possibili rialzi dei tassi, minore liquidità su scadenze molto lunghe e rischio di reinvestimento. Nonostante ciò, con uno spread così basso, molti professionisti ritengono i Btp una soluzione competitiva per portafogli diversificati e strategie di lungo periodo.