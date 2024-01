I fondi di caffè, nel corso del loro ciclo vitale, possono essere riutilizzati in modo strategico: ciò dimostra, dunqe, che anche i rifiuti – apparentemente privi di utilità – possono contribuire ad attuare soluzioni sostenibili. In Australia, i ricercatori hanno esaminato i fondi di caffè, definendoli come materiale simile alla sabbia per calcestruzzo: da quel momento, l’industria edilizia si è interessata all’argomento, al fine di ridurre l’impatto ambientale dei materiali da costruzione.

Fondi di caffè, importante esempio di economia sostenibile

Ogni anno, solo in Australia, sono prodotte 75.000 tonnellate di fondi di caffè, mentre – a livello mondiale – la cifra raggiunge i 10 milioni di tonnellate.

La RMIT University di Melbourne ha avviato una ricerca, guidata dal Dottor Roychand, concentrandosi sul riuso di questo prodotto di scarto nella produzione di calcestruzzo. Il team sostituito parte della sabbia con biochar di caffè, ottenendo un materiale significativamente più resistente.

Caffè come concime

Il processo prevede il riscaldamento dei fondi di caffè a 350° attraverso la pirolisi, ottenendo notevoli vantaggi energetici, rispetto alla tradizionale estrazione e lavorazione della sabbia per calcestruzzo. L’efficienza del biochar di caffè è evidenziata, non solo dalla resistenza strutturale, ma anche dalla sua porosità, consentendo al cemento di legarsi efficacemente alla sua struttura.

Un passo avanti per l’Australia

Nonostante l’Europa, leader nella produzione di caffè, non abbia ancora adottato con forza questa strategia, l’Australia è all’avanguardia nell’impiego di materiali sostenibili nell’edilizia.

La sfida principale rimane economica, poiché l’adozione, su larga scala, richiederebbe una rivoluzione delle infrastrutture e delle pratiche di gestione dei rifiuti.

La crescente consapevolezza ambientale, a livello globale, d’altronde, ha portato a una maggiore attenzione alla sostenibilità nell’edilizia, un settore responsabile del 40% delle emissioni globali di gas serra.

Nonostante le difficoltà economiche e strutturali, l’innovazione sostenibile è essenziale per affrontare le sfide ambientali attuali.

