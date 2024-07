Immaginate di poter assaporare il gusto del sale senza mettere in pericolo la salute a causa di livelli troppo alti di sodio. Con il cucchiaio elettrico di Kirin, ciò diventa possibile. Questo dispositivo innovativo utilizza impulsi elettrici per intensificare la percezione del sapore salato in cibi a basso contenuto di sodio, permettendo di attuare una dieta più sana, senza sacrificare il gusto.

Il cucchiaio elettrico che fa assumere meno sale

Creato in collaborazione con una prestigiosa università giapponese, Electric Salt Spoon potrebbe cambiare radicalmente il nostro approccio all’alimentazione. Tuttavia, è importante considerare alcune precauzioni di sicurezza prima di utilizzarlo.

Cucchiaio con sale

Questo strumento si basa su ricerche che mostrano come una leggera corrente elettrica possa accentuare le molecole di sodio sulla lingua, migliorando così la percezione del salato.

In sostanza, il cucchiaio aggiunge un “tocco di sale elettrico” ai piatti, con l’obiettivo di aiutare le persone ad assumere cibi a basso contenuto di sodio senza perdere il sapore del sale tradizionale.

Le precauzioni da tenere in considerazione

Dal primo esperimento con bacchette che aumentavano la percezione del salato del 50%, Kirin ha migliorato la tecnologia fino ad arrivare al cucchiaio elettrico.

Nonostante l’introduzione limitata, sul mercato, di soli 200 pezzi a un prezzo di 19.800 yen (circa 127 euro), Kirin prevede di espandersi nei mercati internazionali nel prossimo anno, con l’obiettivo di raggiungere un milione di clienti in cinque anni.

È consigliata, ad ogni modo, molta prudenza nell’uso del cucchiaio: le persone, infatti, che utilizzano dispositivi medici impiantati, nonché che soffrono di allergie ai metalli, problemi ai nervi facciali, disturbi di sanguinamento, trattamenti dentali in corso o in stato di gravidanza dovrebbero evitarne l’utilizzo, in quanto potrebbero emergere delle reazioni avverse.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO