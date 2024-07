L’importanza della bicicletta elettrica in Africa si manifesta in vari modi che riguardano lo sviluppo sostenibile e la mobilità urbana. Tali veicoli mettono a disposizione una soluzione pratica ai problemi di accesso che molte comunità africane affrontano quotidianamente. Con infrastrutture stradali spesso inadeguate e distanze importanti da percorrere, soprattutto nelle aree rurali, le biciclette elettriche facilitano l’accesso a educazione, lavoro e assistenza sanitaria in modo più efficiente rispetto alle biciclette tradizionali. Per questo motivo, la bici elettrica ideata dall’imprenditrice Valerie Labi può fare la differenza,

Imprenditrice del Ghana inventa bici elettrica ad elevata autonomia

Valerie Labi, un’innovativa imprenditrice ghanese, ha ideato una bicicletta elettrica capace di cambiare il modo di muoversi nel suo Paese.

Attraverso la sua azienda, Wahu!, Valerie ha sviluppato un modello unico di bicicletta che è trasformato in elettrico attraverso l’installazione manuale di una batteria speciale. Questa batteria permette una notevole autonomia di 128 chilometri per ogni carica, un traguardo molto importante per il settore.

Questa novità risulta particolarmente vantaggiosa per chi lavora quotidianamente in posti molto lontani da casa, come. i fattorini ed i postini, permettendo loro di percorrere le distanze richieste per un’intera giornata lavorativa senza ricaricare il mezzo.

Combattere i problemi di smog ed inquinamento

Inoltre, chi ha avuto l’occasione di visitare Accra, la capitale del Ghana, durante la stagione secca può testimoniare la scarsa qualità dell’aria, aggravata dal denso traffico e dallo smog.

L’inquinamento, unito alla siccità e alla presenza di polvere, compromette la qualità dell’aria, con ripercussioni sulla salute pubblica.

Le biciclette elettriche di Wahu! offrono – dunque – una soluzione eccezionale a questi problemi, contribuendo significativamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

