Il motivo per cui alcune persone parlano da sole secondo la psicologia

Molte persone parlano da sole senza nemmeno accorgersene. Succede mentre si guida, mentre si lavora davanti al computer o mentre si cerca qualcosa in casa. Una frase detta a bassa voce, un ragionamento pronunciato ad alta voce, a volte perfino una specie di dialogo. Per anni questo comportamento è stato guardato con sospetto, quasi fosse un segnale di stranezza. La ricerca psicologica racconta invece una storia molto diversa.

Parlare da soli, nella maggior parte dei casi, non è affatto un problema. Può essere semplicemente uno dei modi con cui il cervello organizza il pensiero e gestisce le informazioni. Dietro questo comportamento apparentemente curioso c’è infatti un meccanismo cognitivo studiato da decenni da psicologi e neuroscienziati.

Il dialogo interno che diventa voce

Gli psicologi definiscono questo fenomeno self talk, cioè il dialogo che una persona mantiene con se stessa. Nella maggior parte dei casi questo dialogo resta interno, silenzioso. In alcune situazioni però emerge in forma verbale e diventa voce.

Secondo diverse ricerche di psicologia cognitiva, parlare da soli può aiutare il cervello a strutturare meglio i pensieri. Quando un ragionamento viene pronunciato, anche senza un interlocutore, il linguaggio rende più chiaro il processo mentale che lo accompagna.

Uno studio condotto dalla University of Wisconsin–Madison e pubblicato nel Quarterly Journal of Experimental Psychology ha mostrato che pronunciare ad alta voce il nome di un oggetto durante una ricerca visiva aiuta a trovarlo più velocemente. Il linguaggio, in quel caso, funziona come un supporto per l’attenzione.

Molti riconoscono questa dinamica nella vita quotidiana. Dire ad alta voce “dove ho messo le chiavi?” oppure “prima devo fare questo” non è un gesto casuale. È il cervello che utilizza la voce per mettere ordine nelle informazioni.

Un comportamento che nasce nell’infanzia

Il dialogo con se stessi è stato studiato già negli anni Trenta dallo psicologo russo Lev Vygotskij. Secondo la sua teoria dello sviluppo cognitivo, i bambini utilizzano spesso il linguaggio ad alta voce mentre giocano o cercano di risolvere un problema.

Quel linguaggio non è diretto agli altri. Serve a guidare il pensiero e il comportamento. Con la crescita, quel dialogo esterno diventa progressivamente linguaggio interno, cioè la voce mentale che accompagna gran parte dei nostri ragionamenti.

Negli adulti però questo processo non scompare del tutto. In alcune situazioni, soprattutto quando bisogna concentrarsi o prendere decisioni, il linguaggio interno torna a manifestarsi ad alta voce.

In questo senso parlare da soli non è necessariamente qualcosa di insolito. È spesso il pensiero che prende forma attraverso la voce.

Il ruolo del self talk nella concentrazione

Molte ricerche mostrano che il self talk può avere effetti concreti sulle prestazioni cognitive. Psicologi dello sport e neuroscienziati osservano da anni che gli atleti utilizzano spesso frasi pronunciate a bassa voce per mantenere la concentrazione durante le competizioni.

Uno studio della Bangor University, nel Regno Unito, ha evidenziato che il dialogo con se stessi può migliorare l’attenzione e aiutare a mantenere il controllo durante attività complesse. Il linguaggio agisce come una sorta di guida mentale.

Anche nella vita quotidiana succede qualcosa di simile. Ripetere a voce alta una sequenza di azioni o ricordare a se stessi cosa fare può rafforzare la memoria di lavoro e rendere più stabile l’informazione nel breve periodo.

È come se il cervello usasse la voce per fissare meglio il pensiero.

Parlare da soli è più diffuso negli uomini o nelle donne

La ricerca scientifica non ha individuato differenze nette tra uomini e donne nella tendenza a parlare da soli. Alcuni studi suggeriscono però piccole variazioni nel modo in cui il linguaggio interno viene utilizzato.

Ricerche di psicologia del linguaggio indicano che le donne, in media, utilizzano il linguaggio verbale con maggiore frequenza nelle interazioni sociali e tendono a elaborare le emozioni attraverso il dialogo. Questo potrebbe rendere più visibile il self talk in alcune situazioni.

Gli uomini invece sembrano utilizzare il dialogo interno più spesso durante attività legate alla concentrazione o alla risoluzione di problemi.

Non si tratta però di una vera differenza biologica. Gli psicologi sottolineano che il fenomeno dipende molto di più da fattori individuali, dal contesto e dalle abitudini cognitive di ogni persona.

In altre parole, parlare da soli non appartiene a un genere specifico. È un comportamento che può emergere in chiunque quando il cervello ha bisogno di organizzare meglio i propri pensieri.

Quando diventa qualcosa di diverso

Nella maggior parte dei casi il self talk è un fenomeno assolutamente normale. Diventa interessante osservare quando e perché compare. Alcune persone parlano da sole quando sono concentrate, altre quando cercano di calmarsi o di chiarire una decisione difficile.

Gli psicologi spiegano che il linguaggio può funzionare anche come uno strumento per regolare le emozioni. Dire ad alta voce “devo calmarmi” oppure “posso farcela” è un modo diretto per influenzare il proprio stato mentale.

Il confine con condizioni cliniche esiste, ma riguarda situazioni molto diverse e più complesse, legate a disturbi specifici. Nel comportamento quotidiano, invece, parlare da soli è spesso solo una traccia visibile di ciò che il cervello fa continuamente: dialogare con se stesso per mettere ordine nei pensieri.