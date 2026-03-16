Il nuovo business del decaffeinato: come il deca sta cambiando il consumo del caffè

Il caffè resta uno dei simboli più riconoscibili dello stile di vita italiano; un gesto quotidiano che scandisce pause, incontri e momenti di lavoro. Negli ultimi anni però qualcosa sta cambiando nel modo in cui viene consumato.

Accanto alla classica tazzina di espresso si sta affermando sempre di più il decaffeinato, scelto non come alternativa di ripiego ma come parte di un consumo più equilibrato durante la giornata.

Il fenomeno riguarda sia le abitudini domestiche sia quelle nei bar; il deca non è più associato soltanto a chi deve rinunciare alla caffeina ma entra sempre più spesso nel rituale quotidiano di chi vuole continuare a godersi il caffè anche la sera o nel tardo pomeriggio.

I numeri del mercato e le indagini sui consumatori raccontano una trasformazione lenta ma evidente nel modo di vivere il rito della tazzina.

Il mercato del decaffeinato cresce nel mondo

Secondo le analisi di Global Growth Insights il mercato globale del caffè decaffeinato nel 2025 ha raggiunto un valore vicino ai 2,7 miliardi di dollari; le previsioni indicano che nel 2026 potrebbe avvicinarsi ai 3 miliardi, con una crescita di circa l’11%. Le prospettive restano positive anche nel medio periodo: secondo le stime di Mordor Intelligence il tasso di crescita medio annuo tra il 2025 e il 2030 dovrebbe attestarsi intorno al 6,6%.

La crescita del decaffeinato non è isolata; si inserisce in un cambiamento più ampio nel mercato del caffè. Dati dell’International Coffee Organization mostrano come il consumo globale di caffè continui ad aumentare, ma con una diversificazione crescente delle tipologie e dei momenti di consumo.

In questo scenario il deca si ritaglia uno spazio preciso; permette di mantenere il piacere del caffè anche quando si vuole limitare l’assunzione di caffeina.

In Italia cambia il modo di vivere la tazzina

Anche nel Paese dell’espresso qualcosa si sta muovendo. Un’indagine SWOA – Social Web Opinion Analysis condotta da Nescafé Dolce Gusto su un campione di 1.200 utenti tra i 20 e i 50 anni racconta un cambiamento piuttosto evidente nelle abitudini di consumo.

Secondo lo studio oltre l’82% degli italiani alterna il caffè tradizionale con il decaffeinato almeno una volta al giorno. Una scelta che fino a pochi anni fa veniva percepita come una rinuncia; oggi invece è sempre più spesso considerata una strategia per modulare il consumo di caffeina.

Il rito del caffè non è più concentrato esclusivamente al mattino. Solo il 14% degli intervistati associa ancora la tazzina principalmente alle prime ore della giornata; quasi un italiano su due (49%) afferma invece di distribuire il consumo in momenti diversi, scegliendo tipologie di caffè differenti in base al contesto.

Il 73% degli intervistati considera il decaffeinato coerente con il proprio stile di vita; il 59% lo definisce una scelta moderna e intelligente. Un dato interessante riguarda anche la percezione del gusto: per il 44% dei consumatori il deca è ormai un caffè completo, capace di offrire soddisfazione paragonabile a quella dell’espresso tradizionale.

La generazione che modula la caffeina

Gli analisti parlano sempre più spesso di “Caffeine Conscious Generation”; una generazione che non rinuncia al caffè ma gestisce con maggiore attenzione la quantità di caffeina assunta durante la giornata.

Alla base di questo cambiamento c’è anche un’evoluzione più ampia negli stili di vita. Sempre più persone cercano di mantenere ritmi quotidiani equilibrati; alimentazione, sonno e pause di lavoro diventano elementi collegati tra loro.

Non sorprende quindi che il 60% degli italiani dichiari che l’organizzazione della propria routine influenza direttamente il modo di consumare il caffè. Il decaffeinato diventa uno strumento semplice per continuare a godersi la pausa senza interferire con il riposo o con la gestione dell’energia durante la giornata.

Il decaffeinato entra nella pausa serale

I momenti della giornata in cui il deca viene scelto raccontano bene questa trasformazione. Il 48% dei consumatori lo preferisce la sera o dopo cena; la tazzina diventa un piccolo rito prima del riposo, un gesto che conserva la convivialità del caffè senza l’effetto stimolante della caffeina.

Anche il pomeriggio rappresenta un momento importante: il 42% degli italiani sceglie il decaffeinato durante le pause di lavoro, spesso per concedersi qualche minuto di decompressione. Il dopo pranzo resta un’altra occasione diffusa, con circa un italiano su tre (35%) che opta per il deca a fine pasto.

Per il 36% dei consumatori si tratta di un’abitudine consolidata nel tempo; per il 24% è invece una scelta più recente, nata insieme a una maggiore attenzione verso stili di consumo più consapevoli.

Un cambiamento lento ma ormai evidente

Il caffè resta uno dei riti più radicati nella cultura italiana; difficilmente perderà il suo ruolo centrale nelle abitudini quotidiane. Quello che cambia è il modo in cui viene vissuto. L’espresso tradizionale continua a dominare la scena, ma il decaffeinato guadagna spazio come alternativa complementare.

Più che sostituire il caffè classico, il deca sembra affiancarlo; un modo per mantenere intatto il rituale della tazzina adattandolo ai ritmi della vita contemporanea.