Una sana alimentazione è fondamentale per migliorare lo stile di vita e la salute. In Europa, obesità e sovrappeso sono il quarto fattore di rischio più comune per malattie non trasmissibili, ai quali seguono l’ipertensione, i rischi alimentari e il fumo, che affliggono il 60% degli adulti e un terzo dei bambini, come evidenziato dall’ultimo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’importanza di una alimentazione sana e bilanciata: il Piatto di Harvard

Adottare un’alimentazione sana è fondamentale per trattare e prevenire l’obesità e il sovrappeso. Importante è seguire costantemente un regime alimentare ben strutturato e adatto alle proprie necessità. Il Piatto di Harvard è un esempi di educazione alimentare che suggerisce le porzioni e le varietà di cibo da includere in un pasto.

Cibo in tavola

Questo modello non è restrittivo e si adatta a tutte le età. A differenza della piramide alimentare italiana, basata sulla dieta mediterranea, il Piatto di Harvard si adatta a ogni pasto quotidiano, delineando chiaramente le porzioni alimentari e fornendo le basi per un corretto regime nutrizionale.

Il Piatto di Harvard, o “piatto per mangiare sano“, creato da esperti nutrizionisti dell’Università di Harvard, è una guida per preparare pasti salutari, completi ed equilibrati. Divide il piatto in quattro sezioni: frutta, verdure, cereali e proteine. La metà del piatto dovrebbe essere composta da frutta e verdura di vari colori e tipi, mentre l’altra metà da cereali e proteine, esprimendo preferenza per i cereali integrali come frumento, quinoa, avena, orzo e riso integrale, che hanno un impatto minore sui livelli di zuccheri nel sangue.

Fonti proteiche sane sono pesce, carni bianche, legumi e noci, che si abbinano bene con le verdure e possono essere aggiunte alle insalate. È consigliata una moderata aggiunta di olio extra-vergine d’oliva come fonte di grassi salutari ed il consumo di acqua, caffè, tè o tisane. È raccomandato, inoltre, limitare il consumo di latte, succhi di frutta e altre bevande zuccherate a 1-2 bicchieri al giorno.

I benefici di una dieta consapevole

Una corretta alimentazione è molto importante, sin dalla fase prenatale e continua ad essere fondamentale durante l’infanzia e per tutta la vita.

Un regime alimentare sano migliora la salute materno-infantile, supporta l’apprendimento dei bambini e aumenta l’energia e la produttività.

Inoltre, rafforza il sistema immunitario e previene malattie legate alla nutrizione come obesità, ipertensione, malattie cardiocircolatorie, metaboliche, diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro.

