In un contesto sociale in rapido mutamento, la ricerca della felicità si rivela una priorità per molti. Le trasformazioni culturali, sociali ed economiche modellano la definizione stessa di felicità, che si adatta alle nuove esigenze del tempo. L’approccio alla felicità si evolve per rispondere a questi cambiamenti, indirizzando le persone verso modalità innovative e sostenibili.

Minimalismo: la chiave per vivere un’esistenza all’insegna della felicità e della sostenibilità

Il minimalismo, che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, incentiva un’esistenza focalizzata sull’essenziale e sul distacco dai beni superflui.

Questo stile di vita non solo riduce lo stress, come evidenziato da uno studio di “Psychological Science“, ma permette di stabilire una sorta di chiarezza mentale.

Una donna libera e felice respira aria fresca

Inoltre, slegandosi dal consumo eccessivo, il minimalismo si allinea alla economia circolare, che mira a ridurre, riutilizzare e riciclare, diminuendo l’impatto ambientale.

Consapevolezza ecologica: benessere connesso alla natura

Con la crisi climatica che è una delle principali sfide da affrontare, molte persone stanno adottando comportamenti ecologici non solo per tutelare l’ambiente, ma anche per migliorare il proprio benessere. La ricerca dell’Università di Exeter conferma che il tempo trascorso in natura aumenta la felicità e diminuisce lo stress.

L’ecopsicologia evidenzia l’importanza di connettersi con l’ambiente naturale per nutrire un senso di appartenenza e benessere, attraverso attività come il giardinaggio terapeutico e le escursioni.

Equilibrio tra lavoro e vita personale: tempo per l’autoscoperta

Nel mondo contemporaneo, dove il lavoro arriva anche a dominare la vita delle persone, trovare un equilibrio è molto importante.

Secondo la London School of Economics, lavorare oltre 55 ore a settimana aumenta il rischio di disturbi mentali e fisici. La crescita personale e il benessere emotivo dipendono fortemente dalle relazioni umane significative e dall’esperienza diretta del mondo.

Umberto Galimberti, rifacendosi alla saggezza greca, suggerisce che il segreto della felicità sta nella moderazione e nella conoscenza di sé. L’oracolo di Delfi raccomandava “conosci te stesso” e “fallo con misura“, consigliando, dunque, un percorso verso l‘auto-realizzazione e la felicità attraverso l’esplorazione delle proprie capacità.

