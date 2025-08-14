Il vinile ritorna di moda e l’ascolto della musica diventa esperienza

Anche se negli ultimi tempi la musica è fruita principalmente attraverso lo streaming, c’è da dire che ultimamente è ritornato in auge il vinile. Si tratta infatti di un supporto musicale che permette di fruire dei brani, mediante una esperienza particolare ed inedita. Scopriamo perché.

Torna di moda il vinile nell’era dello streaming digitale

Anche se viviamo in un’epoca in cui la musica è accessibile in ogni luogo attraverso lo streaming, bisogna considerare anche il fatto che molti appassionati sono ancora legati ai supporti musicali di un tempo: infatti, di recente è ritornato di moda il vinile, che ha avuto un vero e proprio boom di vendite, negli ultimi anni.

Si tratta di una notizia alquanto singolare, considerando il fatto che negli ultimi tempi i giovani, ma anche i meno giovani, hanno preferito optare per lo streaming, in quanto permette di avere migliaia di brani a disposizione anche in mobilità.

Vari vinili

Inoltre, bisogna considerare anche il fatto che molte piattaforme personalizzano l’esperienza utente attraverso lo specifici algoritmi, in grado di apportare suggerimenti sulle tracce da ascoltare in base ai gusti dell’utente.

Un’esperienza di ascolto e non solo fruizione della musica

Attraverso il vinile, dunque, la musica non è solamente fruita, ma fa parte di una vera e propria esperienza, composta da diversi passaggi.

Per prima cosa infatti l’ascoltatore sceglie il vinile da ascoltare, poi lo estrae dalla sua copertina, per poi inserirlo nel giradischi e poggiare la puntina al fine di far partire i brani.

Per questo motivo, dunque, tra l’ascoltatore e il vinile si viene a creare un legame molto importante e profondo, non è caratterizzato, in sostanza, dalla fruibilità e dall’immediatezza che magari può dare la musica in streaming, accessibile velocemente attraverso un click.

Inoltre, molti appassionati sostengono che la qualità del suono del vinile sia superiore ai brani in formato digitale compresso: ad arricchire ulteriormente tale esperienza è il valore collezionistico ed artistico attribuito a tale formato, in quanto il vinile rappresenta un oggetto da avere, collezionare e sfogliare, proprio come un’opera d’arte.