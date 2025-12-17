Iliad, nuova iniziativa distrugge la concorrenza: è una gran cosa per gli utenti

Il mercato della telefonia mobile continua a evolversi rapidamente, spinto da operatori che cercano nuove modalità per fidelizzare gli utenti e offrire servizi più ricchi. In questo scenario, le iniziative che premiano la continuità del rapporto con il cliente stanno diventando un elemento distintivo di alcune note compagnie.

Gli utenti cercano offerte trasparenti, vantaggi concreti e un senso di appartenenza che vada oltre il semplice abbonamento mensile, cercano fiducia e risparmio. È in questo contesto che si inserisce la nuova proposta lanciata da iliad, un’idea di mercato che potrebbe ribaltare la concorrenza.

Arriva iliadclub, un’offerta imperdibile

Negli ultimi anni l’operatore ha costruito una community molto attiva, basata su un rapporto diretto e su un modello di comunicazione semplice e immediato. La crescita è stata sostenuta anche dal passaparola, elemento che ha contribuito a consolidare la fiducia degli utenti.

Molti clienti hanno scelto iliad proprio grazie ai consigli di amici e familiari, creando una rete spontanea che ha rafforzato l’identità del brand. L’azienda ha deciso così di valorizzare questo legame, dando il via proprio a un’iniziativa dedicata ai gruppi numerosi, di amici o familiari.

La volontà di premiare chi ha scelto sia la fibra sia il mobile nasce dall’idea di creare un ecosistema più coeso, capace di offrire vantaggi condivisi. L’obiettivo è rendere l’esperienza più conveniente per i clienti storici, incentivando allo stesso tempo l’ingresso di nuovi utenti attraverso un meccanismo semplice e immediato.

La logica è quella di trasformare la fedeltà in un beneficio tangibile, senza vincoli complessi o condizioni poco chiare. La nuova iniziativa, iliadclub, permette di aumentare i GIGA disponibili per gli utenti che si riuniscono in un club creato da un cliente fibra.

Il funzionamento è pensato per essere intuitivo e accessibile, con un sistema che premia sia chi invita sia chi entra a far parte del gruppo. L’idea è quella di offrire un vantaggio immediato, trasformando la condivisione dell’offerta in un beneficio concreto per tutti i partecipanti.

Per creare un iliadclub è necessario avere una linea fibra attiva e almeno una SIM mobile associata, condizione che permette di invitare fino a quattro utenti aggiuntivi. Dal rinnovo successivo all’ingresso nel club, gli invitati ottengono un aumento significativo dei GB, 500 per i piani da 9,99 euro e 600 per i piani da 11,99 euro.

La gestione avviene dall’Area Personale fibra, dove l’utente inserisce il numero da invitare e verifica i requisiti. Ogni SIM mantiene il proprio rinnovo mensile e chi esce dal club torna automaticamente alla propria offerta standard, senza costi aggiuntivi o procedure complesse.