Influencer e content creator, arriva il codice Ateco specifico

Grazie a un lavoro durato tre anni, che ha visto collaborare istituzioni e e associazioni di categoria, nasce un codice Ateco ad hoc per svolgere le professioni di influencer e di content creator. Scopriamo tutte le novità in merito.

Il codice Ateco per svolgere le nuove professioni digitali

Gli influencer e content creator italiani potranno utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2025, un codice Ateco ad hoc, ossia 73.11.03, che – nei – fatti riconosce tali professioni come attività economiche regolate dal punto di vista fiscale.

Un risultato che è frutto di tre anni di lavoro tra associazioni di categoria ed istituzioni che, col tempo, andrà a semplificare la gestione normativa, nonché fiscale del settore in esame.

Influencer

Per questo motivo, dunque, chi deciderà di intraprendere questi percorsi lavorativi dovrà aprire una partita IVA, registrarsi alla Camera di Commercio, dotarsi di una PEC e di una firma digitale, nonché rispettare gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla legge.

Tra questi, possiamo annoverare il regime forfettario e i contributi INPS. L’obiettivo che si porta avanti è quello di contrastare l’evasione fiscale anche in questo settore.

Content creator e influencer: due nuove professioni

Grazie alla loro presenza online e alla loro capacità di connettersi con un pubblico, gli influencer hanno il potere di influenzare – pe l’appunto – opinioni, comportamenti e decisioni di acquisto. Operano principalmente sui social media, ad esempio Instagram, TikTok, YouTube e Twitter e possono essere specializzati in campi specifici.

Tra quelli più gettonati, ci sono quelli della moda, della bellezza, del fitness, ma anche dei viaggi, della tecnologia, del lifestyle e così via. Per tali ragioni, gli influencer sono scelti dai brand per promuovere prodotti o servizi attraverso contenuti sponsorizzati.

I content creator sono persone che creano contenuti originali e creativi per piattaforme digitali come social media, blog, siti web e YouTube e creano diverse tipologie di contenuti, ossia video, fotografie, testi, illustrazioni, podcast e grafiche.

Oltre alle collaborazioni con brand, guadagnano attraverso piattaforme, vendendo prodotti digitali o generando entrate pubblicitarie.