Intelligenza artificiale, gli strumenti gratis per creatività e produttività

L’intelligenza artificiale gratis non è più appannaggio di pochi esperti, in quanto, al giorno d’oggi, rappresenta uno strumento fondamentale in vari ambiti, tra i quali possiamo annoverare la scrittura e la programmazione. Tra le soluzioni più gettonate, c’è sicuramente ChatGPT, strumento che, nella versione gratuita, basata sul modello GPT-3.5, consente di redigere email, sintetizzare testi, risolvere dubbi linguistici e generare contenuti creativi, anche con supporto visivo grazie alle funzioni integrate in GPT-4.o. Non è, però, l’unico strumento di cui potersi avvalere in modalità gratuita.

Intelligenza artificiale gratis, gli strumenti oltre ChatGPT

Oltre a ChatGPT, appena citato, possiamo annoverare nella lista degli strumenti IA gratuiti anche Google Gemini, molto utile per avvalersi di ricerche aggiornate, che si basano su intelligenza artificiale e dati aggiornati in tempo reale.

Per ottenere analisi più complesse e conversazioni più complesse, possiamo tenere in considerazione, invece, Claude AI molto utile, nello specifico, in ambito accademico e/o documentale. In alternativa, possiamo optare per Perplexity AI che genera risultati tenendo in considerazione fonti, fungendo da valida opzione all’interfaccia classica dei motori di ricerca.

Evoluzione dell’intelligenza artificiale

Anche per la programmazione, possiamo considerare una IA gratuita, quale GitHub Copilot che suggerisce codice in tempo reale, ma anche AWS CodeWhisperer, pensato per chi lavora in ambienti cloud. C’è, poi, DeepSeek, infine, supporta più linguaggi e un’interazione multilingua, ideale per chi sta imparando a programmare.

Dalle immagini ai video: la creatività potenziata dall’AI

Oltre alla generazione di immagini integrata in ChatGPT con GPT-4.o, è ancora possibile utilizzare DALL·E tramite strumenti esterni. C’è, inoltre, anche Stable Diffusion che rappresenta una delle soluzioni open-source più apprezzate, disponibile su piattaforme come Lexica e Playground AI, che consentono ampio margine di personalizzazione.

Passiamo, poi, a Midjourney, che – anche se è a pagamento – è molto apprezzato per l’elevata qualità grafica che offre: inseriamo, in lista, anche Adobe Firefly, integrato in Creative Cloud, che permette di usare immagini utilizzabili a fini commerciali.

Per quanto riguarda i video, c’è Runway ML che permette di generare brevi clip da semplici descrizioni testuali. Synthesia – invece – mette a disposizione video professionali con avatar digitali parlanti, molto usati per e-learning e presentazioni aziendali.

Come non citare Sora, attualmente in fase sperimentale, che funge da ultima innovazione di OpenAI, la quale permette di creare video realistici a partire da prompt scritti.

Menzioniamo, infine, Suno che permette di comporre brani musicali scrivendo un testo e scegliendo uno stile e NotebookLM, sviluppato da Google, che trasforma documenti in presentazioni e riassunti.