Ciò che mangiamo e beviamo ogni giorno influisce sulla salute e sul benessere, sia fisicamente che mentalmente. Una buona alimentazione, insieme a un regolare esercizio fisico, ci aiuterà a mantenere un peso sano, riducendo – al contempo – il rischio di malattie croniche come quelle cardiache. Tuttavia, il consumo di quantità regolari di cibo spazzatura – in inglese junk food – o anche di fast food avrà un impatto negativo sul nostro corpo. Ecco le conseguenze per il nostro organismo.

Junk food e fast food: veloci, economici ma non salutari

Dal dentista che trova carie più spesso durante i controlli regolari e vede la necessità di impianti dentali a causa di denti mancanti, a problemi con i principali organi interni come il tuo cuore o il sistema digestivo, il cibo spazzatura – o junk food – provoca diversi problemi al nostro organismo.

I cibi spazzatura sono alimenti e bevande a basso valore nutritivo (ad es. vitamine, minerali e fibre) e ricchi di kilojoule, grassi, zuccheri e/o sale. D’altra parte, i fast food sono un tipo di cibo a cui optano i ristoranti che hanno l’obiettivo di consegnare quanto ordinato dal cliente nel modo più rapido possibile.

Junk food e fast food

Alcuni fast food possono essere salutari, ma – in genere l- a maggior parte di essi mettono a disposizione del consumatore solo cibo spazzatura.

Anche se mangiarne, di tanto in tanto, non crea problemi strutturali sul piano della salute, è stato dimostrato che mangiare regolarmente cibi spazzatura fa aumentare il rischio di obesità e malattie croniche.

Le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, la steatosi epatica non alcolica e alcuni tipi di cancro sono, nella gran parte dei casi, scaturiti dal consumo eccessivo di cibo spazzatura.

Il cibo spazzatura – ad alto contenuto di sodio – può incrementare i mal di testa e l’emicrania, ma anche scatenare focolai di acne, aumentare il rischio di depressione, ma non solo: carboidrati e zucchero possono provocare carie.

Inoltre, i cibi fritti sono pieni di grassi trans che aumentano i livelli di colesterolo LDL, ma anche di carboidrati vuoti, che aumentano la glicemia e all’insulino-resistenza.

Le alternative da prendere in considerazione

Per evitare di mettere a rischio la nostra salute, la dieta deve essere nutrizionale e diversificata. Ciò può essere attuato facendo delle scelte mirate, che mettano al centro il benessere di corpo e mente.

Preparare metà del piatto con frutta e verdura: in tal modo, otterremo le vitamine, i minerali e le fibre di cui il nostro corpo ha bisogno, che si possono ottenere da verdure rosse, arancioni e verdi (come pomodori, patate dolci e broccoli);

in tal modo, otterremo le vitamine, i minerali e le fibre di cui il nostro corpo ha bisogno, che si possono ottenere da verdure rosse, arancioni e verdi (come pomodori, patate dolci e broccoli); Cibi integrali : mangiare cibi integrali come il pane integrale ci aiuterà a evitare i cereali trasformati ricchi di carboidrati vuoti. È bene optare per grano integrale, riso integrale, bulgur, grano saraceno, farina d’avena, fiocchi d’avena, quinoa o riso selvatico;

: mangiare cibi integrali come il pane integrale ci aiuterà a evitare i cereali trasformati ricchi di carboidrati vuoti. È bene optare per grano integrale, riso integrale, bulgur, grano saraceno, farina d’avena, fiocchi d’avena, quinoa o riso selvatico; Bere latte magro (1%) : il latte magro contiene la stessa quantità di calcio e altri nutrienti del latte intero, ma meno calorie e meno grassi saturi;

: il latte magro contiene la stessa quantità di calcio e altri nutrienti del latte intero, ma meno calorie e meno grassi saturi; Varietà di cibi proteici magri : le carni magre (carne con un basso contenuto di grassi) sono di gran lunga migliori della carne con un alto contenuto di grassi. Selezioniamo tagli più magri di manzo, petto di tacchino o petto di pollo;

: le carni magre (carne con un basso contenuto di grassi) sono di gran lunga migliori della carne con un alto contenuto di grassi. Selezioniamo tagli più magri di manzo, petto di tacchino o petto di pollo; Confrontare il sodio negli alimenti : usiamo i dati nutrizionali inclusi nelle etichette sulle confezioni degli alimenti per selezionare gli alimenti che contengono bassi livelli di sodio o senza aggiunta di sale;

: usiamo i dati nutrizionali inclusi nelle etichette sulle confezioni degli alimenti per selezionare gli alimenti che contengono o senza aggiunta di sale; Bere acqua invece di bevande zuccherate : bevendo acqua si possono ridurre le calorie. Le bibite gassate e le bevande energetiche sono ricche di zuccheri aggiunti e calorie. Se vogliamo dare un po’ di sapore, aggiungiamo una fetta di limone, lime o anguria al bicchiere d’acqua;

: bevendo acqua si possono ridurre le calorie. Le bibite gassate e le bevande energetiche sono ricche di zuccheri aggiunti e calorie. Se vogliamo dare un po’ di sapore, aggiungiamo una fetta di limone, lime o anguria al bicchiere d’acqua; Frutti di mare: i frutti di mare come pesce e crostacei sono ricchi di proteine, minerali e acidi grassi omega-3 (grassi sani). Pertanto, è bene evitare fonti di grassi solidi come torte, biscotti, gelati e carne lavorata, al fine di ridurre l’assunzione di grassi solidi.

Seguendo questi consigli, aiuteremo il tuo corpo a ottenere i nutrienti di cui ha bisogno, riducendo al contempo quelli malsani. Se si combini una dieta sana con un regolare esercizio fisico, la salute fisica e quella mentale miglioreranno notevolmente.

