Avete mai provato inaspettati attacchi di fame notturna che sembrano arrivare dal nulla? Quando tutto il mondo dorme e la pancia decide improvvisamente di farsi sentire, può risultare difficile non aprire il frigorifero. Vi illustriamo i diversi tipi di attacchi di fame notturna, se fa male mangiare cibo di notte ma, soprattutto, cinque preziosi consigli per evitare che questa voglia insaziabile non vi faccia dormire per bene.

Cosa sono gli attacchi di fame notturna?

Gli attacchi di fame notturna fanno avvertire una forte e improvvisa voglia di mangiare durante le ore serali o notturne.

Questo fenomeno può presentarsi anche quando abbiamo già consumato un pasto completo a cena, lasciandoci – di conseguenza – confusi e frustrati. Spesso, la fame notturna è legata ad uno squilibrio nel nostro regime alimentare quotidiano oppure può essere causata da fattori emotivi, come lo stress o l’ansia.

Un tipo comune di attacco di fame notturna è quello caratterizzato dall’impulso irresistibile verso cibi ricchi di zuccheri o grassi.

Donna che mangia

La mente sembra non riuscire a resistere al desiderio incontrollabile di dolci, snack salati o cibo spazzatura che – solitamente – eviteremmo durante il giorno. Inoltre, può capitare di avere la sensazione costante di avere lo stomaco vuoto nonostante il consumo dei pasti.

Bisogna capire le ragioni sottostanti e cercare soluzioni personalizzate per gestirli in modo efficace.

5 consigli per tenere sotto controllo questo problemaa

Per tenere sotto controllo gli attacchi notturni, si possono seguire cinque utili consigli, che vi elenchiamo di seguito:

Fare pasti bilanciati durante il giorno : assicuratevi di consumare cibi nutrienti e bilanciati durante la giornata può aiutare a prevenire gli attacchi di fame notturna. Mangiare regolarmente durante le ore del giorno può mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, evitando così la sensazione intensa di fame in tarda serata;

: assicuratevi di consumare può aiutare a prevenire gli attacchi di fame notturna. Mangiare regolarmente durante le ore del giorno può mantenere evitando così la sensazione intensa di fame in tarda serata; Snack sani prima di dormire: se avete proprio bisogno di uno spuntino prima di andare a letto, optate per prodotti salutari come lo yogurt greco o un pugno di noci miste. Evitate, invece, cibi ricchi di grassi saturi o carboidrati raffinati che possono disturbare il sonno e aumentare l’infiammazione nel corpo;

Ragazza che prende il cibo dal frigo

Gestione dello stress : spesso gli attacchi di fame notturna sono collegati allo stress emotivo o alla noia. Meditazione , yoga o semplicemente una passeggiata all’aria aperta possono ridurre lo stress e migliorare il benessere in generale;

: spesso gli attacchi di fame notturna sono collegati allo o alla noia. , o semplicemente una possono ridurre lo stress e migliorare il benessere in generale; Regolare l’orario dei pasti: stabilire un orario regolare per i pasti può aiutare a prevenire gli attacchi di fame notturna, in quanto mangiare con regolarità aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue durante il giorno.

Attuando questi semplici suggerimenti, potrete notevolmente cambiare la vostra vita e avere un sonno di qualità, senza interruzioni derivanti dalla fame nervosa che scatta nelle ore notturne.

