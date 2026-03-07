La townhouse di Ivana Trump venduta a New York: 12 milioni di sconto per uno dei simboli del lusso anni ’90

Alla fine l’acquirente è arrivato. Ma il prezzo pagato racconta una storia diversa da quella che molti immaginavano quando la townhouse di Ivana Trump è stata messa sul mercato.

La residenza dell’Upper East Side di Manhattan, per trent’anni casa della ex moglie di Donald Trump, è stata venduta il 27 febbraio per 14 milioni di dollari, dopo essere rimasta sul mercato per circa tre anni. Quando fu messa in vendita poco dopo la morte di Ivana Trump nel 2022, il prezzo richiesto era di 26,5 milioni di dollari.

Nel tempo sono arrivati tre ribassi consecutivi. Alla fine lo sconto complessivo è stato di 12,5 milioni di dollari, quasi la metà della cifra iniziale.

Per una casa legata a uno dei cognomi più noti della finanza e della politica americana non è un dettaglio marginale. Nel mondo del real estate di fascia alta, i prezzi raramente scendono così tanto senza che dietro ci sia qualcosa di più ampio.

La casa dove è cresciuta la nuova generazione Trump

Questa townhouse non era una proprietà qualunque. Si trova tra Fifth Avenue e Madison Avenue, nel cuore dell’Upper East Side, uno dei quartieri più ricchi e stabili di New York.

Ivana Trump la acquistò nel 1992, poco dopo il divorzio da Donald Trump. Pagò circa 11,5 milioni di dollari, una cifra già elevata per l’epoca. Dopo l’acquisto trasformò completamente l’edificio, che in passato era stato persino uno studio dentistico.

Il risultato fu una casa che rispecchiava perfettamente il suo stile: sei piani, quasi 9.000 piedi quadrati (oltre 800 metri quadrati), cinque camere da letto, sei bagni, saloni pensati per ricevimenti e una quantità quasi ostentata di dettagli decorativi.

Gli interni sembravano usciti da una versione newyorkese di Versailles: pareti rivestite di seta, lampadari di cristallo in quasi ogni stanza, murales cinesi, una biblioteca con stampe leopardate, accenti dorati e tonalità rosse molto marcate.

In quella casa sono cresciuti Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump durante l’adolescenza. Eric Trump, quando la proprietà fu messa in vendita, disse senza giri di parole che quell’abitazione “incarnava perfettamente” sua madre.

Per trent’anni Ivana ha vissuto lì, fino alla sua morte nel luglio del 2022, quando fu trovata priva di sensi in fondo alle scale della casa.

Perché il prezzo è sceso così tanto

Chi segue il mercato immobiliare di Manhattan sa che il segmento delle townhouse di lusso sta vivendo una fase particolare.

Le transazioni sono aumentate negli ultimi anni, ma i prezzi reali di vendita hanno preso una direzione opposta. Secondo il rapporto 2025 di Leslie Garfield & Co., il prezzo medio delle townhouse a Manhattan è sceso del 14%, arrivando a circa 6,9 milioni di dollari entro il terzo trimestre dello scorso anno.

Il problema non è tanto la domanda, che esiste ancora, quanto il tipo di prodotto che il mercato cerca oggi. Molti compratori preferiscono case ristrutturate in stile contemporaneo oppure nuove costruzioni con servizi moderni.

La casa di Ivana Trump, invece, è rimasta esattamente come lei l’aveva voluta: lussuosa, teatrale, quasi barocca. Un gusto molto legato agli anni Novanta e a una certa idea di opulenza newyorkese.

Chi compra oggi spesso prevede di rifare gran parte degli interni, e questo incide inevitabilmente sul prezzo finale.

La proprietà è stata venduta comunque con un guadagno rispetto all’acquisto originario, circa 2,5 milioni di dollari in più rispetto al prezzo pagato nel 1992. I proventi saranno divisi tra i tre figli.

Eppure la cifra finale resta sorprendente per molti osservatori del mercato immobiliare di Manhattan. Non perché 14 milioni siano pochi, ma perché dimostra quanto anche il real estate più iconico non sia immune dalle nuove logiche del mercato.

Le case che un tempo venivano vendute quasi automaticamente grazie al nome del proprietario o al prestigio della posizione oggi devono fare i conti con compratori molto più selettivi.

E in una città come New York, dove il lusso cambia pelle con sorprendente rapidità, anche una casa legata alla storia di una delle famiglie più conosciute d’America può finire per diventare, semplicemente, una proprietà da rimettere completamente a nuovo.