Le sneaker più desiderate dell’estate 2026, dalle passerelle alle celeb

A Milano, nell’estate 2026, le sneaker donna tornano al centro del guardaroba quotidiano perché passerelle, street style e clima da Mondiali di calcio hanno spostato l’attenzione dalle scarpe minimal a modelli più riconoscibili, comodi e capaci di reggere una giornata intera senza rinunciare allo stile. Non è solo una questione pratica, anche se il punto di partenza resta quello: camminare, prendere la metro, restare fuori fino a sera. Le collezioni primavera estate 2026, da Dries Van Noten a Simone Rocha, hanno portato in scena scarpe da ginnastica con colori netti, materiali ricchi, forme rétro e dettagli vicini al mondo couture. Poi, come spesso accade, la strada ha fatto il resto.

Sneaker metallizzate e rosse, la scarpa diventa il dettaglio che accende il look

Le sneaker metallizzate sono uscite da tempo dalla categoria “moda di passaggio” e oggi, tra argento, oro e riflessi colorati, funzionano quasi come un accessorio-gioiello. Si vedono con jeans larghi, gonne leggere, abiti sottoveste e completi estivi, spesso senza altri elementi vistosi. Il riferimento a Bella Hadid, citato di frequente dagli addetti ai lavori, aiuta a capire il punto: la scarpa cattura la luce, ma non forza l’insieme.

Accanto ai bagliori metallici, il colore che più ha attirato l’attenzione sulle passerelle è il rosso, soprattutto nella lettura proposta da Dries Van Noten. Una tonalità piena, decisa, capace di cambiare un look composto da una t-shirt bianca e un pantalone sartoriale. “È la scorciatoia più semplice quando non si vuole pensare troppo all’abbinamento”, ha confidato una stylist milanese durante gli ultimi appuntamenti moda. E in effetti il vantaggio è lì: una sneaker rossa funziona sia nella versione luxury sia nelle alternative più accessibili.

Dai Mondiali allo street style, cresce la voglia di scarpe sportive vere

Con i Mondiali di calcio 2026 in corso, l’estetica da campo è entrata con forza anche nel guardaroba urbano. Le sneaker ispirate al calcio, con linee che ricordano le scarpe indoor o i modelli da allenamento, stanno guadagnando spazio tra chi cerca un’alternativa alle solite calzature bianche e pulite. Non è una citazione letterale dello spogliatoio, piuttosto una versione più quotidiana: suola bassa, profilo affusolato, colori da divisa.

Il risultato si vede soprattutto nello street style, dove bermuda in denim, polo, pantaloni cargo e gonne dritte vengono abbinati a scarpe dal carattere più atletico. L’effetto è meno costruito di quanto sembri. Un paio di sneaker sporty può smorzare un abito leggero, dare ritmo a un completo estivo o rendere più contemporaneo un look da ufficio informale. Solo allora il riferimento calcistico diventa moda, non costume.

La “sneakerina” porta la ballerina dentro il mondo delle scarpe da ginnastica

Tra le novità più discusse c’è la cosiddetta sneakerina, una silhouette ultra-flat che unisce la leggerezza della ballerina alla praticità della scarpa da ginnastica. Spesso realizzata in raso o in tessuti morbidi, piace perché alleggerisce il piede e non appesantisce gli outfit estivi. È una scarpa discreta, sì, ma non anonima.

La sua forza sta nella versatilità. Con un pantalone morbido crea una linea pulita, con un abito corto evita l’effetto troppo formale, con una gonna midi resta femminile senza sembrare studiata. Alcune insider l’hanno già scelta al posto dei sandali bassi, anche nelle giornate più calde, proprio perché la sneaker flat consente di muoversi senza la rigidità di una calzatura più elegante. Eppure mantiene una certa grazia, quasi da scarpa da danza.

Stampe, rétro e gorpcore: le tendenze che restano oltre la stagione

Le sneaker stampate sono la risposta più immediata ai look essenziali dell’estate. Quando l’abbigliamento si riduce a jeans, canotta, camicia bianca o t-shirt, una fantasia animalier, grafica o floreale può spostare l’attenzione sulla scarpa. Anche Anne Hathaway, spesso citata per le sue scelte fuori dal red carpet, ha mostrato quanto una sneaker a fantasia possa bastare da sola a costruire il punto focale del look.

Resistono poi le forme rétro, proposte stagione dopo stagione da marchi come Miu Miu e Prada. Sono modelli che richiamano le scarpe da tennis, da corsa o da palestra di qualche decennio fa, con profili bassi e materiali che migliorano quando si ammorbidiscono. Non hanno bisogno di sembrare nuove a tutti i costi. Anzi, un segno d’uso le rende più credibili.

Infine c’è il gorpcore, la tendenza che porta in città scarpe nate per trekking, trail e outdoor. Il successo di brand come Salomon ha confermato che l’attrezzatura tecnica può dialogare con abiti romantici, shorts, pantaloni ampi e capi da tempo libero. È una scelta pratica, certo, ma anche estetica: aggiunge una nota funzionale, concreta, quasi ruvida. In un’estate in cui la sneaker 2026 non vuole più essere invisibile, è forse questa la direzione più chiara.