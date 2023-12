L’industria cinematografica sta cercando di riprendersi economicamente e di ristabilire un contatto fondamentale con il pubblico, dopo la pandemia di Coronavirus. Nonostante le produzioni facciano leva su budget ridotti, i film horror ottengono sempre più successo. Five Nights at Freddy’s, tratto dall’omonimo videogioco, infatti, è un lampante esempio di come questa metodologia stia funzionando.

Il fascino dei film horror nell’Industria cinematografica

I film horror giocano un ruolo cruciale nell’industria cinematografica contemporanea, in quanto caratterizzati da elementi fondamentali che li rendono unici nel settore.

Tali pellicole, infatti, causano turbamento, instillano terrore e suscitano sentimenti di inquietudine: tutti sentimenti che spaventano ma – al contempo – affascinano il pubblico.

La ripresa economica del cinema incentivata dai film dell’orrore

Il grande consenso dei film horror – e la relativa fortuna sul piano economico – sottolinea il bisogno di adottare questo modello anche per altri generi cinematografici.

Pellicole come “Insidious-La Porta Rossa“, “L’Esorcista- Il credente” e Five Nights at Freddy’s dimostrano come, gestendo budget limitati, una promozione efficace e una distribuzione strategica, si possano realizzare pellicole molto apprezzate nei momenti di maggiore difficoltà del settore, che – negli ultimi anni – ha subito un forte smacco a causa dell’emergenza sanitaria.

Televisione e mano horror

Nel fine settimana di Halloween, la top 5 degli incassi a stelle e strisce conferma l’efficacia di questo modello. “L’Esorcista-Il credente” si piazza al 5º posto con un budget di 30 milioni moltiplicato a 120 milioni al box office.

“After death” è al quarto posto, seguito dal documentario “Taylor Swift: Il film-concerto” al secondo. Al primo posto spicca “Five Nights at Freddy’s” della Blumhouse Productions, con incassi che sfiorano gli 80 milioni in America e superano i 130 milioni a livello mondiale, il tutto con un budget di 20 milioni.

I record di Five Nights at Freddy’s

Oltre a essere uno dei pochi film ad aver avuto un successo importante, dal punto di vista economico, fin dal primo fine settimana, “Five Nights at Freddy’s” ha battuto numerosi record.

Il film ha ottenuto un voto A- al CinemaScore, un risultato eccezionale per un film horror. In America, la classificazione PG-13 ha contribuito al successo, registrando circa l’80% degli spettatori sotto i 25 anni. È il terzo miglior esordio per un film horror nella storia del cinema, preceduto solamente da “IT” e “It-Capitolo due“.

Il film ha superato “Il gatto con gli stivali“, classificandosi come il miglior esordio nella storia dell’industria cinematografica nel weekend di Halloween, incassando 78 milioni rispetto ai 34 milioni del precedente record.

Un dato particolarmente notevole, considerando che il film è uscito – in contemporanea – anche in streaming su Peacock, incrementando, di conseguenza, il bacino d’utenza.

Nonostante il calo degli incassi del 76% nel weekend successivo, “Five Nights at Freddy’s” è rimasto al primo posto nella top 5 statunitense. Con un incasso totale di 271 milioni, superando di oltre dieci volte il budget, ci si chiede – a questo punto – se sarò realizzato un sequel a breve.

