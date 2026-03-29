L’intelligenza artificiale sta trasformando l’intelligenza emotiva in un “superpotere raro”: come capire se la possiedi, secondo un esperto di leadership

L’intelligenza artificiale sta trasformando l’intelligenza emotiva in un superpotere raro: come capire se la possiedi effettivamente.

L’avanzata dell’intelligenza artificiale sta modificando il lavoro in modo rapido, ma lascia scoperta una parte che resta umana: la gestione delle relazioni, delle tensioni e della fiducia tra le persone.

La tecnologia analizza dati, suggerisce soluzioni, automatizza processi. Funziona. Ma non entra nei passaggi più delicati, quelli che riguardano il modo in cui le persone si parlano, si espongono, prendono posizione.

Ed è qui che emerge un altro tipo di competenza. L’intelligenza emotiva. Non è nuova, ma cambia il suo peso. Diventa più visibile proprio perché tutto il resto si sta automatizzando.

Quando le persone parlano prima che sia troppo tardi

Un primo segnale si vede nei contesti di lavoro. Non nei momenti tranquilli, ma quando qualcosa inizia a complicarsi. Se chi lavora con te aspetta che il problema diventi evidente, significa che manca uno spazio di sicurezza. Se invece arriva prima, quando la situazione è ancora gestibile, c’è un altro tipo di rapporto.

Non dipende dal ruolo. Dipende dal clima che si crea. La differenza sta nel fatto che le persone non filtrano quello che dicono, non rimandano, non evitano.

Questo tipo di dinamica non si costruisce con regole scritte. Si costruisce nel tempo, con comportamenti ripetuti. Un altro passaggio è meno visibile, ma più concreto. Il tempo che passa tra uno stimolo e una risposta. Chi reagisce subito tende a seguire l’impulso. Chi si ferma, anche pochi secondi, cambia il tipo di risposta. Non è una tecnica, è un’abitudine.

Fare una pausa breve permette di spostare l’attenzione. Da quello che si prova a quello che serve fare. Non sempre succede. Ma quando succede, si nota.

Le domande che seguono sono semplici. Cosa è già stato fatto, cosa c’è dietro, cosa serve davvero. Non sono formule. Servono a rallentare il processo.

Gestire la tensione senza spostarla altrove

Le situazioni di tensione mostrano un altro aspetto. C’è chi evita, c’è chi spinge. Due estremi che spesso portano allo stesso risultato: il problema resta.

Chi ha una buona gestione emotiva non evita il confronto, ma non lo trasforma nemmeno in uno scontro continuo. Tiene il punto, ma mantiene la relazione.

Non è una posizione stabile in assoluto. Cambia in base al contesto. Ma resta una capacità riconoscibile. Questo tipo di gestione non elimina il conflitto. Lo rende praticabile.

L’uso dell’intelligenza artificiale introduce un altro elemento. Le risposte arrivano più velocemente, spesso già strutturate. Il rischio è accettarle senza passaggi intermedi. Chi mantiene un approccio critico tende a fare un passaggio in più. Si chiede cosa manca, quale prospettiva è stata considerata, se il risultato ha senso per le persone coinvolte.

Non è una sfiducia verso lo strumento. È un controllo sul contesto in cui viene usato. Questo tipo di verifica diventa più rilevante proprio perché la tecnologia è più presente.

Un equilibrio che non è automatico

Il punto non è stabilire chi ha o non ha questa capacità. È capire quando emerge e quando no. Ci sono momenti in cui si gestisce bene una situazione e altri in cui si reagisce in modo meno efficace. Succede nello stesso giorno, nello stesso contesto.

Guardare a questi passaggi aiuta a capire come si prendono le decisioni, come si costruiscono le relazioni, come si gestiscono le difficoltà. In un ambiente sempre più automatizzato, questo tipo di competenza non sostituisce la tecnologia. Ma si muove accanto. E in alcune situazioni, resta l’unico elemento che non può essere delegato.