Look da viaggio: le tendenze estive da mettere subito in valigia

Chi parte per le vacanze estive 2026, tra luglio e agosto, verso mare, città europee o piccoli borghi, cerca sempre più una valigia leggera perché i viaggi brevi, spesso di quattro o cinque giorni, impongono scelte pratiche senza rinunciare allo stile. Il punto, raccontano anche molte consulenti d’immagine e personal shopper, non è infilare nel trolley l’ennesimo “non si sa mai”, ma capire quali capi funzionano davvero fuori casa: dalla colazione davanti al mare alla cena nel ristorante del porto, passando per mercatini, spiaggia e serate ventilate.

Valigia estiva 2026: pochi capi, più combinazioni

La regola che sta guidando molte partenze, soprattutto con trolley da cabina e borse morbide, è semplice: ogni capo deve poter vivere almeno due vite. Un completo coordinato, per esempio, risolve la giornata intera senza troppi calcoli: camicia e pantalone, top e minigonna, shorts e blusa leggera. In lino o cotone, nei toni del bianco, del beige, del blu navy o del rosso, funziona insieme ma anche separato, dettaglio non secondario quando lo spazio è quello di una cappelliera.

A Lisbona, Barcellona o Nizza, un set del genere può accompagnare la mattina tra bancarelle e caffè all’aperto, poi cambiare registro con un paio di sandali bassi o sabot dal tacco contenuto. “Il trucco è non portare outfit chiusi, ma pezzi che dialogano”, ha spiegato a Milano una stylist che lavora con diversi brand resort. Detto così sembra poco. In realtà è la differenza tra una valigia piena e una valigia utile.

Lino, abiti bianchi e capri: i classici che tornano in viaggio

Tra i capi più cercati per l’estate resta la camicia di lino, lunga o in versione tunica, associata ormai a un’idea di vacanza lenta: isole, spiagge raggiunte a piedi, cene informali nei chiringuiti. In bianco, grezzo o sabbia, può stare sopra il costume, accompagnare un pantalone morbido o trasformarsi in miniabito con una cintura sottile. A Formentera come in Salento, è uno di quei pezzi che non chiedono spiegazioni.

Stesso discorso per l’abito bianco midi o lungo, in cotone, lino o viscosa. Di giorno si abbina a una borsa di rafia e a sandali piatti, tra vicoli chiari e piazze assolate; la sera bastano orecchini dorati e mules metallizzati per cambiare passo. È il capo unico che, più di altri, evita l’effetto “ho portato tutto e non so cosa mettere”.

Rientra nel guardaroba da vacanza anche il pantalone capri, tornato con linee più pulite rispetto alle versioni anni Duemila. Alla caviglia, in nero, bianco o quadretti vichy, richiama una certa eleganza mediterranea: Portofino, Positano, Saint-Tropez, ma anche una cena sul lungomare di una località meno fotografata. Con un top romantico, un foulard tra i capelli e sandali bassi, fa il suo lavoro senza forzature.

Accessori leggeri e capi salva-sera: cosa mettere nel trolley

Chi viaggia verso coste ventose, laghi o località di montagna lo sa: la sera può cambiare tutto. Per questo un cardigan in maglia leggera resta uno dei capi più sensati da mettere in valigia, soprattutto nei filati traforati, ampi, facili da piegare. Beige, panna e grigio perla si abbinano quasi a tutto; le tonalità pastello o sorbetto, invece, aiutano a ravvivare un abito semplice o una camicia bianca.

Tra gli accessori piccoli, la bandana all’uncinetto è uno di quelli che occupano meno spazio e rendono di più. Si annoda tra i capelli, si porta in vita sopra un vestito lineare, in alcuni casi diventa persino un top improvvisato per festival e giornate in spiaggia. Il crochet, presente da più stagioni nelle collezioni estive, continua a piacere perché ha un’aria artigianale e non troppo costruita.

Non va dimenticato l’abito nero minimalista, il classico capo di emergenza che poi si indossa davvero. In lino o viscosa, corto o midi, con scollature pulite, può accompagnare un pranzo informale con sandali piatti e borsa intrecciata, ma anche una cena in terrazza con tacchi bassi e bijoux più evidenti. “Lo metto sempre per ultimo, ma poi mi salva la sera”, ha confidato una viaggiatrice in partenza da Linate per Minorca.

Sandali e abiti boho: quando la vacanza detta lo stile

Sul fronte calzature, i sandali a gabbia, detti anche cangrejeras o fisherman sandals, sono tra le scelte più pratiche della stagione. I listini intrecciati, la fibbia alla caviglia e la struttura chiusa li rendono adatti a pavé, strade acciottolate e passeggiate sul bagnasciuga. In pelle marrone, cuoio o nero funzionano in città; in plastica o PVC, i cosiddetti jelly sandals, entrano senza problemi in spiaggia e piscina.

Per chi immagina una vacanza tra borghi, porti e tramonti lenti, resta forte anche l’abito boho. Tessuti traforati, ricami, silhouette rilassate e colori naturali — sabbia, bianco, terra — lo rendono adatto alla costa e ai paesaggi più rustici, senza sembrare fuori posto. Con sandali piatti di giorno e un dettaglio metallizzato la sera, chiude la valigia con una nota più personale. E, forse, con qualche “non si sa mai” lasciato finalmente a casa.