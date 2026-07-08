Mary Jane in saldo: le ballerine intrecciate che conquistano la stagione

Nell’estate 2026, tra saldi, guardaroba leggero e ritorno delle linee bon ton, le ballerine intrecciate Mary Jane sono tornate nei negozi e nelle ricerche online come alternativa ai sandali, scelte da chi cerca una scarpa chiusa ma fresca per città, ufficio e vacanze.

Ballerine intrecciate, perché la Mary Jane torna protagonista

La Mary Jane con cinturino sul collo del piede, riconoscibile al primo sguardo, è rientrata nel lessico della moda quotidiana dopo stagioni dominate da sneaker e sandali essenziali. Il motivo è semplice: accompagna molti capi senza chiedere troppo, dai jeans dritti agli abiti estivi, e mantiene una forma ordinata anche nelle giornate più calde. Non è una scarpa nuova, certo. Ma la versione intrecciata le cambia passo.

La tomaia traforata, spesso in pelle lavorata o in materiali effetto rafia, alleggerisce la struttura classica della ballerina e lascia passare più aria rispetto ai modelli chiusi. Il risultato è una via di mezzo tra scarpa e sandalo, più composta del secondo ma meno formale della prima. “Funziona perché non sembra né troppo elegante né troppo da spiaggia”, raccontano spesso le addette vendita nei negozi del centro, dove il modello è comparso già a inizio stagione accanto a slingback e mocassini leggeri.

Dai saldi estivi alle versioni in pelle traforata

Con i saldi estivi, le ballerine intrecciate sono diventate una scelta più accessibile anche per chi vuole provare la tendenza senza spendere cifre alte. Nelle collezioni di stagione si trovano modelli con laccetti sottili, cinturini multipli, fibbie piccole e punte arrotondate, ma anche versioni più pulite, quasi da scarpa da tutti i giorni. I colori più presenti restano il nero, il cuoio, il crema e il bordeaux spento, tonalità facili da inserire in un guardaroba già costruito.

La differenza, più che nel dettaglio decorativo, la fa il materiale. La pelle intrecciata dà un aspetto più urbano e resiste meglio all’uso quotidiano, mentre le varianti in effetto rafia o tessuto lavorato hanno un carattere più vacanziero, adatto a borse di paglia, abiti in lino e pantaloni ampi. Alcuni modelli puntano sul cinturino sottile, altri sulla gabbia di listini sul collo del piede. Solo allora la Mary Jane perde un po’ della sua aria scolastica e diventa una scarpa da estate piena.

Come indossare le ballerine intrecciate in città

Il punto forte delle ballerine Mary Jane intrecciate è la capacità di cambiare tono in base a ciò che hanno intorno. Con un paio di jeans chiari rendono l’insieme meno casual, soprattutto se abbinate a una camicia maschile lasciata morbida sui fianchi. Con un pantalone da ufficio, invece, smorzano la rigidità della linea e sostituiscono décolleté o mocassini quando il caldo rende ogni scelta più complicata.

Funzionano anche con un vestito corto, perché coprono il piede più dei sandali e aiutano a bilanciare le proporzioni. Con una gonna estiva, magari in cotone o lino, aggiungono una nota composta senza appesantire il look. Il cinturino conserva quel tratto bon ton che le rende riconoscibili, ma la trama aperta lo rende meno severo. E questo, nel quotidiano, conta: una scarpa deve stare bene con l’abito, ma anche con la metropolitana delle 8.30, il marciapiede caldo, la borsa piena.

Gli abbinamenti che le rendono attuali

A renderle più contemporanee sono gli accostamenti meno prevedibili. Una borsa morbida in suede, per esempio, sposta subito le ballerine intrecciate fuori dall’immaginario rétro; lo stesso fanno gli occhiali da sole con lenti ampie, una cintura sottile portata bassa o una camicia bianca un po’ stropicciata. Non serve costruire troppo. Anzi, il rischio è proprio quello: caricarle di dettagli e farle sembrare un costume.

Meglio lasciarle lavorare su look semplici, con pochi elementi scelti bene. Un pantalone ampio color sabbia, una canotta a coste, una giacca leggera portata a mano. Oppure un abito nero essenziale, da giorno, con una borsa piccola e niente di più. In questa misura sta la forza delle Mary Jane intrecciate: non cercano di sostituire i sandali, ma offrono un’alternativa più ordinata, fresca quanto basta e adatta a molte ore fuori casa. Per l’estate, non è poco.