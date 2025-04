Meta, nuove restrizioni per gli account dei minori di 16 anni: le novità

Meta torna a puntare i riflettori sulla sicurezza digitale dei più giovani, annunciando un nuovo pacchetto di restrizioni pensato per i minori sotto i 16 anni. Le novità riguardano, nello specifico, Instagram, Facebook e Messenger, diventando a far parte del percorso avviato nel 2023 con l’introduzione degli “account per teenager“, ossia profili sottoposti ad un controllo più rigoroso e modificabili solo previo consenso dei genitori.

Meta presenta le restrizioni per gli account dei minori

Le nuove restrizioni fanno riferimento, nello specifico, a funzioni molto importanti, quali le Dirette (Live) e la condivisione di immagini nei messaggi privati. D’ora in avanti, i minori potranno accedere a queste opzioni soltanto se autorizzati dai genitori.

Su Instagram, d’altronde, erano già attivi filtri per i contenuti sensibili e limitazioni concernenti la messaggistica diretta con sconosciuti: in tal senso, dunque, l’azienda punta a fornire uno spazio digitale in cui i minori sono meno esposti a rischi.

Persona usa Instagram

Meta ha annunciato, inoltre, l’attivazione degli account per teenager anche su Facebook e Messenger, in modo di tutelare i minori di 16 anni e proteggerli da contenuti non consoni e per dare loro gli strumenti per utilizzare il proprio tempo online in maniera più consapevole.

Al momento, però, tali novità saranno disponibili solo per gli adolescenti residenti in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. Nei prossimi mesi, tali restrizioni saranno imposte ai restanti Paesi del mondo.

I dati condivisi dall’azienda

Secondo quanto si può apprendere, in merito a tale questione, dai dati condivisi dall’azienda, dal mese di settembre 2024 sono stati oltre 54 milioni gli adolescenti passati a questi account speciali.

Un’indagine condotta da Ipsos per conto di Meta, inoltre, ha rivelato che l’85% dei genitori statunitensi ritiene che le nuove impostazioni aiutino i figli a vivere esperienze più sicure, mentre il 90% valuta positivamente le nuove funzioni, ideate per guidare i ragazzi nell’uso corretto dell’ambiente digitale.

“Siamo entusiasti dei progressi fatti e continueremo a lavorare per rendere le nostre app un luogo sicuro per gli adolescenti“, queste le parole di Meta in merito al percorso di protezione dei profili abbinati a utenti al di sotto de 16 anni d’età.