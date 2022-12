Che cos’è il metaturismo e come questa nuova frontiera ha già preso il via in diversi paesi del mondo, tra i quali c’è il Giappone.

Metaturismo: la nuova frontiera dell’industria dei viaggi

Il metaturismo sta iniziando a prendere piede in diverse parti del mondo e, in particolare, in Giappone. Nel mese di novembre del 2020, infatti, è stato lanciato il Meta Tourism Promotion Institute, che ha tenuto un evento di lancio per il Sumida Meta Tourism Festival il 24 agosto 2021.

Il meta turismo è un nuovo concetto di turismo che sovrintende a una varietà di livelli di contenuto per un luogo particolare o un fenomeno particolare.

Paesaggio turistico

Tomoe Makino, presidente dell’Istituto ed ex manager di TripAdvisor Japan, ha spiegato: “Il vecchio caffè giapponese ‘Takemura‘, ad esempio, non è solo un caffè ma ha anche una varietà di significati, come una scena in un romanzo di un famoso scrittore giapponese, un luogo di un programma televisivo popolare o un posto di un’animazione di grande successo. Vedete lo stesso posto, ma ognuno di voi sviluppa significati diversi su quel luogo“.

In altre parole, il significato dell’animazione di grande successo è un nuovo contenuto turistico per un fan del romanziere. “Se puoi divertirti a vedere un luogo particolare da diversi punti di vista, il turismo sarà più divertente”, ha detto Makino.

Il turismo diventa digitale

Una delle azioni pratiche dell’Istituto è quella di visualizzare diversi significati e valori tra cui informazioni sulla posizione su una mappa digitale, che funge da strumento turistico.

Uno di questi è legato alla trasformazione digitale del turismo. Se il database viene creato per integrare risorse culturali o turistiche, rappresenterà una fonte per estrarre una varietà di significati su un tema particolare e darà all’utente la possibilità di accedere a significati diversi su un tema specifico.

Il secondo effetto è soddisfare le esigenze e i valori diversificati dei viaggiatori attraverso la visualizzazione di significati e valori diversi.

Il terzo effetto è il passaggio dal turismo di massa al turismo individuale, che può contribuire al decentramento del turismo stesso.

Il quarto punto è la sostenibilità. Il Metaturismo non sviluppa nuove risorse turistiche attraverso grandi investimenti, ma mette l’attenzione su valori turistici esistenti.

