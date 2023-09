Il miele è un prodotto molto amato ed utilizzato per molteplici finalità. È ricco di proprietà nutrizionali benefiche per il nostro organismo ed è impiegato, principalmente, in campo alimentare come dolcificante o come ingrediente per la preparazione di dolci. Inoltre, questo prezioso prodotto è utilizzato anche dalle aziende sia nei prodotti di bellezza, per la sua azione anti-age, sia all’interno di integratori, visto che contiene zuccheri e fruttosio che danno una sferzata di energia al corpo.

Il miele: un prodotto versatile dalle molteplici proprietà

Il miele è un prodotto molto apprezzato ai giorni nostri, anche se, bisogna dire, già gli antichi egizi lo consideravano un alimento pregiato che, nei fatti, era consumata esclusivamente dalle caste più ricche della società.

Tale prodotto, inoltre, era utilizzato anche in vari rituali nonché nei riti che si attuavano ai fini della mummificazione.era un prodotto anche dalla proprietà mediche, attraverso il quale si curavano scottature, ferite e anche disturbi legati all’apparato intestinale.

Barattoli di miele

Non è tutto: anche i Babilonesi gli Assiri utilizzavano il miele sfruttando le proprietà benefiche, in particolare per curare problemi agli occhi e infezioni della pelle, tant’è che all’interno dello stesso codice di Hammurabi sono dedicati diversi articoli alla tutela degli apicoltori i quali, spesso, subivano importanti furti.

I vari tipi di miele in commercio

Anche i Romani e i Greci utilizzavano il miele sia nei rituali religiosi, sia in cucina. Nella mitologia, infatti, questo prodotto è collegato anche alla nascita di Zeus, il quale fu nutrito dalle ninfe con il latte di capra e il miele.

Per questo motivo, secondo quanto si può apprendere dalle fonti storiche, da ciò deriverebbe la definizione del miele quale “nettare degli dei“.

Preparazione con il miele

Inoltre, è consumato anche da chi pratica sport, in quanto conferisce energia al corpo, visto il suo contenuto di minerali, vitamine e aminoacidi. Inoltre, questo ingrediente è inserito anche in creme antietà, in integratori per adulti e bambini, ma anche in medicinali per curare il mal di gola.

In commercio esistono diverse tipologie, che differiscono per aroma, consistenza e colore. Tra queste, possiamo annoverare quello di acacia, quello di eucalipto, di melata, di manuka e il classico millefiori.

