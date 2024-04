La Commissione Europea ha recentemente introdotto una proposta di direttiva, il 20 marzo, per migliorare la qualità dei tirocini offerti ai giovani in Europa, in modo da assicurare condizioni lavorative eque e trasparenti. Tale intervento ha come obiettivo quello di trasformare queste opportunità formative in veri e propri trampolini di lancio professionali.

La situazione attuale dei tirocini

Secondo un sondaggio di Eurobarometro, pubblicato nell’Anno europeo delle Competenze, l’78% dei giovani ha avuto esperienze di tirocinio; il 19% che ha iniziato la propria carriera con tale esperienza formativa.

Il 68% di questi ha successivamente trovato impiego, spesso (39%) presso lo stesso datore di lavoro. Nonostante il 2019 abbia registrato oltre 3,1 milioni di tirocinanti, metà dei quali retribuiti, la qualità di queste esperienze rimane ancora da migliorare.

Il Quality Framework for Traineeship

L’UE ha implementato – dal 2014 – il Quality Framework for Traineeship (QFT), che stabilisce 21 principi qualitativi per assicurare condizioni ottimali di apprendimento e lavoro.

Questo framework è stato rinnovato nel 2023, grazie ai successi conseguiti, tra i quali ci sono anche i cambiamenti legislativi in Paesi come Bulgaria ed Irlanda e miglioramenti nella protezione dei tirocinanti in Spagna.

L’obiettivo è ora quello di migliorare ulteriormente l’efficacia dei tirocini. Gli Stati membri sono invitati a redigere accordi di tirocinio specifici, ma anche a fornire tutoraggio adeguato e a garantire una retribuzione equa. Inoltre, si auspica un miglioramento nella vigilanza e dell’identificazione delle autorità competenti, soprattutto in Belgio e Italia.

Strategie per il futuro

L’UE sottolinea l’importanza di supportare i datori di lavoro nell’accesso ai finanziamenti per tirocini di qualità e di sensibilizzare i giovani sui loro diritti, promuovendo anche l’opportunità di attivare tirocini transfrontalieri.

L’obiettivo è quello di garantire che le esperienze formative contribuiscano realmente allo sviluppo professionale e personale, in modo da potersi integrare in un quadro di diritti e garanzie uniforme in tutta l’Unione.

