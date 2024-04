Con l’arrivo della primavera, molti di noi si ritrovano a combattere contro un’improvvisa sensazione di stanchezza e voglia di dormire. Potrebbe sembrare paradossale sentirsi così esausti proprio quando le giornate si allungano, la natura sboccia in tutta la sua bellezza e le temperature si fanno più gradevoli. Ma perché avviene tutto ciò?

Stanchezza di primavera: le cause

Durante la primavera, il nostro organismo si risveglia dal letargo invernale, una fase caratterizzata da minor attività e consumo energetico, ridotti a causa del freddo.

Questo risveglio stagionale può portarci a sentirci più stanchi e assonnati del solito, poiché il nostro corpo si adatta ai cambiamenti ambientali e cerca di riallinearsi ai ritmi naturali della stagione che inizia il 21 marzo.

Ragazza allergica ai pollini

Questa sensazione di affaticamento e sonnolenza è spesso descritta come “mal di primavera“, un fenomeno transitorio che si attenua man mano che ci adattiamo alla nuova stagione.

Il nostro corpo subisce diverse trasformazioni in primavera, soprattutto durante il picco delle allergie stagionali, che, nei fatti, richiedono più energie per adattarsi. Tra i sintomi più comuni ci sono la stanchezza diurna, l’insonnia e gli sbalzi d’umore.

I consigli per affrontare al meglio questo periodo

Per affrontare bene questo periodo di transizione, è consigliabile limitare il consumo di alimenti raffinati e moto conditi; Preferire cibi integrali come pane, pasta e cereali, che apportano vitamine, fibre e sali minerali al corpo.

Evitare snack fuori pasto e mangiare lentamente per favorire una digestione ottimale e prevenire il senso di gonfiore. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenere il corpo idratato.



In particolare, le donne possono risentire dei cambiamenti stagionali, talvolta manifestando una maggiore stanchezza legata a carenze di ferro o a irregolarità mestruali. È – quindi – consigliabile variare la dieta, inserendovi alimenti ricchi di fibre, potassio, magnesio, ferro e altri minerali, optando per bevande analcoliche e non gasate, come tisane o tè verde.

L’attività fisica all’aperto, come lo sport o semplici passeggiate, è fondamentale per superare la stanchezza primaverile, così come l’utilizzo di integratori alimentari può offrire un valido supporto, specialmente per regolare il ciclo mestruale e migliorare il benessere generale.

