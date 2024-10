Secondo i dati diramati dall’UNICEF, le nuove generazioni sarebbero particolarmente stressate. Nello specifico, i livelli di stress sono rintracciabili nei giovani tra i 15 e i 19 anni. Inoltre, il 63% dei ragazzi e delle ragazze soffrirebbe anche di problemi legati al riposo. Per questo motivo, è molto importante saper coniugare rimedi naturali e strumenti tecnologici al fine di migliorare la qualità del sonno.

Stress e poco riposo, un problema importante per le nuove generazioni

Le nuove generazioni, secondo i dati forniti da UNICEF, soffrirebbero di problemi legati al sonno. Questa problematica, nei fatti, deriverebbe dal continuo e spasmodico utilizzo dei dispositivi elettronici, tra i quali possiamo annoverare gli smartphone, i tablet e gli stessi computer.

Ragazzo che dorme col tablet

Tali strumenti tecnologici, dunque, ridurrebbero la qualità del sonno, attraverso un ritardo del rilascio della melatonina, fondamentale per l’appunto per poter dormire le ore che servono per risvegliarsi energici e con voglia di fare.

Coniugando, però, nel modo giusto la tecnologia e i rimedi naturali si può migliorare la qualità del sonno e riposare meglio.

Migliorare la qualità del sonno coniugando natura e tecnologia

Per dormire meglio, è essenziale esporsi alla luce naturale del sole durante il giorno, in modo da tenere bassi i livelli della melatonina. Incrementando, di conseguenza, la produzione di serotonina che è l’ormone del benessere.

Al tramonto, infatti, il corpo inizia a produrre melatonina, in modo da preparare l’organismo al riposo. In questo modo, dunque, si va regolarizzare il ritmo circadiano.

Inoltre, secondo quanto affermato da diversi studi, pare che anche dei rumori a basse frequenze (detti rumori bianchi) possano conciliare il sonno e svolgere un’azione rigenerante per il cervello. Ovviamente questo tipo di impostazione non vale per tutti. Molti ragazzi riescono a rilassarsi con i video ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response).

Anche il contatto con la natura può abbassare i livelli di stress e di ansia: ad esempio, ci si può dedicare alle passeggiate nei boschi, nei parchi o ad attività quali il giardinaggio. Inoltre, si può anche effettuare attività quali meditazione e mindfulness. Anche dormire con un animale può conciliare il sonno: importante anche impostare una temperatura tra i 16 e i 18 gradi centigradi.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO