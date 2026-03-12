Moda 2026, il settore cambia davvero: dazi, AI e nuovi consumatori stanno riscrivendo le regole

Il sistema della moda sta attraversando una fase di cambiamento che va oltre le normali oscillazioni del mercato. Non si tratta semplicemente di nuove tendenze o di stagioni più difficili del previsto, ma di una trasformazione che coinvolge commercio internazionale, tecnologia e comportamento dei consumatori.

Guardando al 2026 molti dirigenti del settore si trovano infatti davanti a uno scenario profondamente diverso rispetto a quello di appena pochi anni fa. Le tensioni commerciali globali stanno ridisegnando le catene di approvvigionamento, l’intelligenza artificiale sta entrando nei processi creativi e commerciali, mentre i consumatori stanno cambiando il modo in cui spendono il proprio denaro.

Secondo il rapporto annuale The State of Fashion realizzato da Business of Fashion e McKinsey, il settore ha ormai interiorizzato una nuova realtà: il cambiamento continuo non è più un evento straordinario ma una condizione permanente con cui aziende e marchi devono imparare a convivere.

Commercio globale e catene di produzione che cambiano

Uno dei fattori più evidenti riguarda la trasformazione degli equilibri commerciali internazionali. Negli ultimi anni i dazi e le nuove politiche economiche tra Stati Uniti, Europa e alcune economie asiatiche hanno costretto molte aziende della moda a ripensare l’intera struttura produttiva.

Per decenni il sistema si era basato su una logica relativamente semplice: produrre dove i costi erano più bassi e distribuire poi i prodotti nei mercati occidentali. Oggi però questa formula sta diventando meno stabile, perché tensioni geopolitiche, costi logistici più elevati e nuove regolamentazioni stanno spingendo diversi marchi a diversificare la propria rete di fornitori.

Molte aziende stanno valutando il cosiddetto nearshoring, cioè il trasferimento di una parte della produzione più vicino ai mercati di vendita, mentre altre stanno investendo in nuovi poli industriali emergenti come Vietnam, Indonesia o India. In questo contesto i dazi commerciali risultano una delle principali preoccupazioni per i dirigenti intervistati nei report internazionali sul settore.

I consumatori cambiano priorità

Parallelamente si sta trasformando anche il comportamento dei clienti. Dopo anni caratterizzati da una crescita alimentata soprattutto dal fast fashion e dal ricambio rapido delle collezioni, molti consumatori stanno riconsiderando il proprio rapporto con l’abbigliamento.

Una parte sempre più consistente del budget personale viene oggi destinata ad ambiti come benessere, salute e qualità della vita, fattori che influenzano inevitabilmente anche le scelte di acquisto nel mondo della moda.

Questo non significa necessariamente una riduzione della domanda, ma piuttosto un cambiamento nella percezione del valore. Secondo McKinsey i brand che riescono a comunicare meglio qualità, identità e durata del prodotto stanno ottenendo risultati più solidi rispetto a quelli che puntano esclusivamente sulla velocità delle collezioni.

Allo stesso tempo il mercato appare sempre più polarizzato. Il segmento del lusso continua a crescere sostenuto dalla clientela internazionale ad alto reddito, mentre molti marchi di fascia media devono reinventare la propria proposta per mantenere competitività.

L’intelligenza artificiale entra nel sistema creativo

Un altro elemento che sta cambiando profondamente il settore è l’adozione crescente dell’intelligenza artificiale. La tecnologia non riguarda soltanto l’e-commerce o la pubblicità digitale ma sta iniziando a influenzare anche le fasi iniziali del processo creativo.

Alcune aziende utilizzano già strumenti di AI generativa per analizzare i dati sulle tendenze globali, simulare possibili sviluppi stilistici o comprendere meglio il comportamento dei consumatori prima ancora che un capo arrivi nei negozi.

Nel commercio online invece l’intelligenza artificiale viene impiegata per personalizzare l’esperienza di acquisto, ottimizzare le strategie di marketing e prevedere la domanda con maggiore precisione.

Secondo le stime di McKinsey l’utilizzo diffuso dell’intelligenza artificiale potrebbe generare nei prossimi anni un impatto economico molto significativo per il sistema moda, soprattutto nelle aree legate al marketing digitale, alla gestione degli inventari e alla previsione delle vendite.

La nuova normalità del settore moda

Negli ultimi dieci anni la moda ha attraversato una sequenza di eventi che hanno messo alla prova l’intero sistema: dalla Brexit alla pandemia globale, dalle crisi delle catene logistiche fino alle tensioni geopolitiche più recenti.

Se in passato i dirigenti del settore parlavano soprattutto di incertezza, oggi sembra emergere un atteggiamento diverso. Nei sondaggi condotti tra i manager la parola che compare più spesso è ormai sfida, segno che il cambiamento continuo viene percepito come una condizione strutturale del mercato.

Non tutti guardano al futuro con lo stesso ottimismo. Una parte consistente degli operatori prevede un contesto economico più complesso nei prossimi anni, soprattutto nei mercati occidentali. Allo stesso tempo però cresce anche il numero di aziende che intravedono nuove opportunità, soprattutto nei mercati asiatici e nelle realtà capaci di adattarsi rapidamente alle trasformazioni tecnologiche e commerciali.