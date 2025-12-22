Molti lo fanno per risparmiare, ma spegnere il riscaldamento di notte è davvero una buona idea?

In inverno torna sempre il dubbio su come gestire al meglio il riscaldamento domestico, in particolare durante le ore notturne. La domanda centrale è se convenga spegnere completamente i termosifoni o mantenerli accesi a bassa temperatura per ottimizzare i consumi e garantire il comfort abitativo. Le analisi più recenti, basate su studi aggiornati e sull’esperienza di esperti del settore, offrono indicazioni precise che sfatano diversi miti ancora diffusi tra i consumatori.

La regolazione della temperatura: la chiave per risparmiare senza rinunciare al comfort

Le ricerche più affidabili evidenziano che il risparmio energetico significativo non si ottiene spegnendo completamente i termosifoni durante la notte, bensì abbassando la temperatura impostata sul termostato di 3-5 gradi per un periodo di circa otto ore. Questo metodo può portare a un risparmio fino al 10% sul consumo annuo di riscaldamento, senza compromettere la sensazione di benessere al risveglio.

Il motivo è tecnico ma semplice: una temperatura interna più bassa riduce la differenza termica con l’ambiente esterno, limitando così le dispersioni di calore attraverso pareti e infissi. Quando la caldaia si riattiva al mattino, l’energia necessaria per riportare la casa a una temperatura confortevole è inferiore rispetto alla quantità risparmiata durante la notte. Spegnere e riaccendere i termosifoni provoca invece spese energetiche superiori e un maggior stress per il sistema di riscaldamento.

Molti utenti, tuttavia, trovano difficoltoso valutare queste differenze perché spesso non dispongono di strumenti precisi per il monitoraggio dei consumi. Pertanto, il consiglio degli specialisti è di evitare accensioni e spegnimenti drastici, preferendo una modulazione graduale della temperatura per mantenere la casa tiepida senza sprechi.

Un’altra strategia largamente raccomandata riguarda il mantenimento di una temperatura moderata durante le ore notturne, generalmente compresa tra i 16 e i 18 gradi Celsius. Questa pratica risulta particolarmente efficace nelle abitazioni con un livello di isolamento termico insufficiente o con infissi datati, dove il raffreddamento rapido degli ambienti potrebbe comportare un consumo energetico elevato al mattino, quando la caldaia deve lavorare maggiormente per riscaldare nuovamente la casa.

In questi casi, mantenere una temperatura costante ma bassa durante la notte consente di evitare sbalzi termici e sprechi energetici, assicurando un equilibrio ottimale tra comfort e risparmio. L’uso di valvole termostatiche e cronotermostati programmabili, ormai sempre più diffusi, permette inoltre di impostare cali di temperatura graduali e di anticipare il riscaldamento in modo personalizzato, rispondendo alle esigenze quotidiane senza eccessi.

Isolamento e manutenzione: i pilastri per una gestione efficiente del riscaldamento

Non basta regolare bene il termostato se non si interviene sull’isolamento termico dell’abitazione. L’efficacia delle strategie di risparmio energetico dipende in modo decisivo dalla qualità dell’involucro edilizio. Case con pareti sottili, infissi poco isolanti o strutture datate perdono calore rapidamente, rendendo inefficaci le regolazioni del riscaldamento e aumentando i costi.

Al contrario, abitazioni ben coibentate trattengono il calore più a lungo, riducendo la frequenza e l’intensità delle accensioni. Fondamentale è anche la manutenzione regolare degli impianti di riscaldamento, che garantisce un funzionamento ottimale, riduce i consumi e allunga la vita degli apparecchi.

Per chi usa pompe di calore o riscaldamenti a pavimento, è consigliabile mantenere una temperatura costante: spegnere o abbassare troppo l’impianto può compromettere sia l’efficienza energetica che la durata del sistema, causando consumi maggiori e usura precoce.

L’insieme di una buona coibentazione, una manutenzione puntuale e una regolazione intelligente della temperatura rappresenta la strategia più efficace per contenere i costi energetici e ridurre gli sprechi, superando qualunque intervento estremo come lo spegnimento totale dei termosifoni.