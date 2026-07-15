Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina si gioca anche sui diritti

Argentina e Inghilterra si affrontano stasera, 15 luglio 2026, alle 21 italiane ad Atlanta, nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, per conquistare un posto in finale contro la Spagna, che ieri ha battuto 2-0 la Francia: una sfida di calcio, certo, ma anche un incrocio tra due Paesi con storie molto diverse sul terreno dei diritti civili.

Argentina-Inghilterra, una semifinale che pesa oltre il campo

La partita di Atlanta porta con sé un carico che va oltre i novanta minuti. Argentina e Inghilterra sono rivali da decenni, nel calcio e nella memoria politica, e ogni loro incrocio finisce per trascinare dentro il campo qualcosa in più: Maradona, le Falkland/Malvinas, i rigori, le generazioni che si sono passate il racconto. Stavolta, però, il contesto è diverso. L’Argentina arriva da campione in carica e può centrare la seconda finale mondiale consecutiva, la terza nelle ultime quattro edizioni. L’Inghilterra, invece, cerca una finale che manca da 60 anni, dal 1966, e disputa la quarta semifinale della sua storia.

Il percorso delle due nazionali racconta anche due pressioni opposte. Da una parte la squadra argentina, abituata ormai a vivere dentro l’attesa di un intero Paese; dall’altra l’Inghilterra, forte ma non indicata alla vigilia tra le principali candidate al penultimo atto. “Siamo qui, e non è un caso”, ha ripetuto nelle ultime ore l’ambiente inglese, con toni prudenti ma non dimessi. In palio, oltre alla finale con la Spagna, c’è un posto in una notte che può cambiare il giudizio su una generazione.

Argentina, diritti civili tra primati progressisti e svolta Milei

Sul piano dei diritti civili, l’Argentina è stata a lungo considerata uno dei Paesi più avanzati dell’America Latina. Secondo l’ultimo rapporto di Freedom House, Buenos Aires ottiene un punteggio di 85 su 100: il documento definisce il Paese “una democrazia rappresentativa dinamica”, con elezioni competitive, media vivaci e una società civile attiva, pur segnalando instabilità economica, debolezza istituzionale, corruzione e violenza legata al narcotraffico. Il quadro, insomma, resta democratico. Ma più fragile di quanto apparisse qualche anno fa.

La stagione riformista argentina aveva lasciato segni profondi: il matrimonio egualitario approvato nel 2010, primo caso in America Latina; una legge avanzata sull’identità di genere; la legalizzazione dell’aborto nel 2020; programmi pubblici contro la violenza domestica. Con il governo di Javier Milei, però, la direzione politica è cambiata. Il presidente ha definito l’aborto un “omicidio abominevole”, ha ridotto i fondi destinati all’interruzione di gravidanza e ha promesso un referendum per tentare di renderla di nuovo illegale. Solo allora, per molte associazioni femministe, è diventato chiaro che la battaglia non era più solo culturale.

Milei ha inoltre smantellato o depotenziato strutture dedicate alle politiche di genere e all’antidiscriminazione: è stato soppresso il Ministero delle Donne, è stato indebolito l’INADI, l’istituto contro la discriminazione, ed è stata proposta l’eliminazione del reato di femminicidio dal codice penale. Anche la libertà di stampa è sotto osservazione. Nel World Press Freedom Index di Reporters Sans Frontières, l’Argentina ha perso 26 posizioni in un anno, tra attacchi ai giornalisti, chiusure di testate, licenziamenti e pressioni politiche. Durante alcune manifestazioni, secondo le organizzazioni locali, non sono mancati interventi duri delle forze dell’ordine. Un segnale. Non isolato.

Regno Unito, tutele solide ma nuove tensioni su protesta, genere e asilo

L’Inghilterra, come parte del Regno Unito, si colloca in un quadro istituzionale più consolidato. La tradizione britannica di tutela delle libertà viene spesso fatta risalire alla Magna Carta del 1215, e ancora oggi il Paese mantiene standard elevati nella protezione dei diritti politici e delle libertà civili. Freedom House assegna al Regno Unito 92 su 100, il punteggio più alto tra le quattro semifinaliste di questo Mondiale. Nel rapporto si parla di una democrazia stabile, con elezioni libere e un settore mediatico dinamico.

Eppure anche Londra è attraversata da tensioni crescenti. Negli ultimi anni osservatori e associazioni per i diritti hanno criticato le norme più restrittive sul diritto di protesta, le politiche dure su asilo e immigrazione e il dibattito, sempre più acceso, sui diritti delle persone trans. Una recente sentenza della Corte Suprema britannica ha stabilito che, ai fini della legge sulle pari opportunità, il termine “donna” debba riferirsi alle persone nate biologicamente di sesso femminile. La decisione ha limitato il riconoscimento legale del genere in alcuni ambiti e ha alimentato nuove polemiche sull’accesso delle donne trans agli spazi femminili, dai bagni agli spogliatoi.

Il tema è entrato anche nella politica quotidiana, spesso con toni ruvidi. Le associazioni Lgbt+ parlano di arretramento, mentre i sostenitori della sentenza la presentano come una tutela degli spazi riservati alle donne. Nel mezzo, molte persone coinvolte chiedono regole chiare, non slogan. “Serve ascolto, non una guerra di definizioni”, ha confidato un’attivista britannica citata dalla stampa locale nei giorni successivi alla decisione. Una frase semplice, ma utile per capire il clima.

Privacy e riconoscimento facciale, il caso Facewatch nel dibattito britannico

Nel Regno Unito il confronto sui diritti civili riguarda anche la privacy. Diverse associazioni hanno criticato l’uso del sistema di riconoscimento facciale Facewatch in catene commerciali come Sainsbury’s e B&M, sostenendo che la tecnologia rischi di normalizzare la sorveglianza negli spazi della vita quotidiana. Non stadi, aeroporti o frontiere. Negozi, corsie, casse automatiche. Luoghi ordinari.

Sarah Lasoye, responsabile del programma di prevenzione dei crimini dell’Open Rights Group, ha parlato al Guardian di “un clima di sorveglianza nella vita pubblica”. Poi ha aggiunto: “Fondamentalmente si tratta di una violazione dei diritti relativi ai dati e alla privacy”. Secondo Lasoye, la scansione dei volti senza consenso e l’inserimento in elenchi di controllo rappresentano già un problema; la rapidità con cui Facewatch può portare una persona a essere intercettata mentre fa la spesa, ha spiegato, segna “una pericolosa escalation”.

Così la semifinale tra Argentina e Inghilterra diventa anche l’occasione per guardare oltre il risultato. Da una parte un Paese che ha costruito primati sociali importanti e ora vive una fase di arretramento sotto la spinta del governo Milei. Dall’altra una democrazia solida, ma alle prese con restrizioni su protesta, immigrazione, genere e tecnologie di controllo. Stasera parlerà il campo, ad Atlanta. Fuori, però, restano domande che non finiscono al fischio finale.