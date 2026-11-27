Centinaia di sarcofagi in pietra e terracotta, amuleti, linguette d’oro e statuette di divinità egizie: il 18 novembre 2026 il Consiglio Supremo delle Antichità egiziano ha annunciato una scoperta che ha già fatto il giro del mondo. La necropoli di Tell Abu Billo, in Egitto, è riemersa dalla sabbia della provincia di Menoufia dopo oltre duemila anni, rivelando un patrimonio di straordinaria ricchezza e complessità. Il segretario generale dell’ente, Hisham El Leithy, non ha usato mezzi termini: si tratta di una scoperta «senza precedenti» per il sito.

Dove si trova Tell Abu Billo e cosa rappresentava nell’antichità

Il sito di Tell Abu Billo — noto anche come Kom Abu Billo — si trova nella provincia egiziana di Menoufia, vicino al villaggio di Taranah e al Wadi al-Natrun. Non è un luogo qualunque: corrisponde all’antica città di Terenouthis, un centro che nell’antichità aveva un ruolo significativo nella rete urbana del Delta del Nilo.

La necropoli di Tell Abu Billo, in Egitto, appartiene a un arco temporale che attraversa diversi secoli cruciali della storia egizia: le tombe risalgono dalla fase finale dell’età tarda fino al periodo tolemaico e ai primi tempi dell’epoca romana. Secondo le datazioni riportate da Geopop, i sarcofagi sono riferibili a un periodo compreso tra il V e il I secolo a.C. — un lasso di tempo che abbraccia la fine dell’Egitto faraonicoindipendente, la conquista macedone di Alessandro Magno e l’avvento della dominazione romana.

Un dettaglio che aggiunge profondità alla scoperta: la necropoli è descritta come appartenente al ceto medio dell’antica Terenouthis. Non si tratta dunque di tombe reali o di un’élite ristretta, ma di sepolture di persone comuni benestanti — una finestra rara sulla vita, la morte e le credenze di una fascia sociale spesso meno documentata rispetto alle classi dirigenti.

Cosa è stato portato alla luce: sarcofagi, oro e simboli sacri

L’inventario dei reperti recuperati dalla missione egiziana è impressionante. Oltre ai centinaia di sarcofagi in pietra e terracotta, gli archeologi hanno rinvenuto una serie di oggetti che restituiscono un quadro vivido delle pratiche funerarie dell’epoca:

Linguette d’oro , un orecchino e un pendente di collana, probabilmente deposti come corredo personale dei defunti;

, un orecchino e un pendente di collana, probabilmente deposti come corredo personale dei defunti; Scarabei , tra cui uno in lapislazzuli — pietra semipreziosa di provenienza lontana, simbolo di rinascita e protezione;

, tra cui uno in lapislazzuli — pietra semipreziosa di provenienza lontana, simbolo di rinascita e protezione; Occhi udjat , amuleti protettivi tra i più diffusi nella tradizione egizia;

, amuleti protettivi tra i più diffusi nella tradizione egizia; Numerosi ushabti in ceramica smaltata con iscrizioni geroglifiche, le piccole statuette destinate a servire il defunto nell’aldilà;

con iscrizioni geroglifiche, le piccole statuette destinate a servire il defunto nell’aldilà; Resti di casse lignee, tombe a volta in mattoni crudi e tracce di imbalsamazione, con resine, gesso dipinto e pigmenti gialli, rossi, blu e dorati.

Tra i ritrovamenti più suggestivi figurano anche due deposizioni di falchi giacenti tra i sarcofagi — animali sacri associati al dio Horus — e raffigurazioni di Horus, sfingi e statuette di Iside-Afrodite. Una di queste rappresenta Iside-Afrodite mentre allatta Arpocrate seduta su un fiore di loto: un’immagine che testimonia la fusione tra la religiosità egizia e quella greca, tipica del periodo tolemaico.

Immagine generata con AI

La necropoli è a cielo aperto, e molti contenitori si presentano privi di coperchio o danneggiati da saccheggi e cave avvenuti nel corso dei secoli. Un dato che rende ancora più significativo quanto è sopravvissuto intatto.

Una scoperta che potrebbe essere solo l’inizio

Forse l’aspetto più entusiasmante per la comunità scientifica non riguarda ciò che è già stato trovato, ma ciò che potrebbe ancora emergere. Le strutture architettoniche della necropoli continuano in più direzioni sotto la sabbia e i detriti: gli archeologi ritengono che vi siano ulteriori aree sepolcrali non ancora esplorate.

Questo significa che la necropoli di Tell Abu Billo, in Egitto, potrebbe rivelarsi molto più estesa di quanto appare oggi. La missione del Consiglio Supremo delle Antichità ha aperto un cantiere che, con ogni probabilità, continuerà a produrre risultati nei prossimi mesi o anni. È una di quelle scoperte che non si chiudono con un comunicato stampa, ma si aprono su un orizzonte di ricerca più ampio.

Il contesto geografico gioca un ruolo importante: la zona del Delta del Nilo e del Wadi al-Natrun è stata storicamente abitata e frequentata sin dall’antichità più remota, e i siti come Tell Abu Billo conservano strati sovrapposti di storia che gli scavi riportano progressivamente alla luce. Per chi segue l’archeologia egizia, questo tipo di scoperta — non isolata ma parte di un tessuto urbano e funerario più ampio — è particolarmente preziosa perché permette di ricostruire dinamiche sociali, rotte commerciali e pratiche religiose con una granularità che i grandi monumenti da soli non possono offrire.

Per approfondire il contesto storico e le ultime notizie sulle scoperte archeologiche in Egitto, è possibile seguire gli aggiornamenti ufficiali del team di divulgazione scientifica di Geopop, che ha documentato il ritrovamento con dettagli tecnici e immagini.

Quello che è certo, per ora, è che la sabbia di Menoufia ha restituito qualcosa di raro: non soltanto oggetti preziosi, ma l’identità di una comunità che ha vissuto, creduto e seppellito i propri cari in un angolo d’Egitto rimasto silenzioso per oltre duemila anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.