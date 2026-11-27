Con il Black Friday 2026 ormai arrivato, le caselle di posta elettronica degli italiani sono già sommerse di offerte, sconti e promozioni. Ma dietro molti di quei messaggi si nasconde qualcosa di molto meno conveniente: una truffa. Secondo una stima di Bitdefender, uno spam su due a tema promozionale in questo periodo contiene un tentativo di frode. Non è una percentuale marginale: significa che aprire la propria email durante la stagione degli acquisti equivale, statisticamente, a lanciare una moneta ogni volta che si clicca su un’offerta.

Perché il Black Friday è il momento preferito dai cybercriminali

La risposta è semplice: il contesto favorisce la distrazione. Durante la Cyber Week e le settimane che precedono le feste, i consumatori sono abituati a ricevere decine di comunicazioni commerciali ogni giorno. L’urgenza percepita — quella sensazione che un’offerta stia per scadere — abbassa naturalmente la soglia critica. I cybercriminali lo sanno e ne approfittano sistematicamente.

Le tattiche più diffuse includono siti web falsi che replicano graficamente quelli di grandi retailer, campagne di phishing via email e SMS, e applicazioni fraudolente distribuite al di fuori degli store ufficiali. In tutti i casi, l’obiettivo è lo stesso: sottrarre dati personali, credenziali bancarie o denaro direttamente.

Un elemento ricorrente è l’uso improprio di marchi noti. I truffatori si spacciano per brand riconoscibili — piattaforme di e-commerce, corrieri, operatori di pagamento — perché il nome familiare genera fiducia automatica. Ricevere un’email apparentemente da un grande marketplace con un’offerta esclusiva sembra plausibile, soprattutto in un momento in cui ci si aspetta comunicazioni di quel tipo.

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Sconti fino al 90%: il segnale d’allarme più evidente

Tra gli schemi fraudolenti più segnalati in questo periodo figurano i falsi sconti fino al 90%, i premi fasulli e le promozioni costruite per sembrare irripetibili. La logica è quella del troppo bello per essere vero: uno smartphone di fascia alta a un terzo del prezzo di listino, un elettrodomestico quasi regalato, un voucher vacanze a prezzi impossibili.

Questi annunci circolano non solo via email, ma anche attraverso inserzioni pubblicitarie sui social e messaggi diretti su app di messaggistica. Il link porta a un sito costruito ad hoc, spesso con un dominio che assomiglia a quello originale ma con piccole variazioni — una lettera aggiunta, un’estensione diversa, un trattino fuori posto. Chi non ci fa caso inserisce i propri dati di pagamento e non riceve nulla, oppure riceve un prodotto contraffatto.

Il rischio non riguarda solo gli acquisti diretti. In molti casi il vero obiettivo è il furto di credenziali: il sito falso chiede di creare un account o di accedere con le proprie email e password, che vengono poi usate per accedere ad altri servizi dove la vittima usa le stesse combinazioni.

Come riconoscere un tentativo di frode prima di cliccare

Immagine generata con AI

Difendersi dalle truffe cyber nel periodo del Black Friday non richiede competenze tecniche avanzate. Richiede metodo e un minimo di sospetto sistematico. Ecco i punti su cui concentrarsi:

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Verificare il mittente reale , non solo il nome visualizzato. Un’email può mostrare il nome di un brand noto ma provenire da un indirizzo completamente diverso. Basta espandere i dettagli del mittente per scoprirlo.

, non solo il nome visualizzato. Un’email può mostrare il nome di un brand noto ma provenire da un indirizzo completamente diverso. Basta espandere i dettagli del mittente per scoprirlo. Non cliccare sui link nelle email promozionali : meglio aprire il browser e digitare direttamente l’indirizzo del sito ufficiale, oppure usare un’app già installata e verificata.

: meglio aprire il browser e digitare direttamente l’indirizzo del sito ufficiale, oppure usare un’app già installata e verificata. Controllare l’URL prima di inserire qualsiasi dato . I siti legittimi usano connessioni HTTPS, ma questo da solo non basta: anche i siti fraudolenti possono averle. L’indirizzo deve corrispondere esattamente al dominio ufficiale del brand.

. I siti legittimi usano connessioni HTTPS, ma questo da solo non basta: anche i siti fraudolenti possono averle. L’indirizzo deve corrispondere esattamente al dominio ufficiale del brand. Diffidare delle offerte ricevute via SMS o app di messaggistica . I corrieri e i retailer seri raramente comunicano promozioni attraverso questi canali in modo non sollecitato.

. I corrieri e i retailer seri raramente comunicano promozioni attraverso questi canali in modo non sollecitato. Usare metodi di pagamento con protezione : le carte di credito e i sistemi come PayPal offrono meccanismi di contestazione e rimborso che i bonifici bancari diretti non garantiscono.

: le carte di credito e i sistemi come PayPal offrono meccanismi di contestazione e rimborso che i bonifici bancari diretti non garantiscono. Installare un software di sicurezza aggiornato sul proprio dispositivo, capace di rilevare siti di phishing e allegati malevoli prima che causino danni.

Il rischio dei negozi online costruiti per l’occasione

Un fenomeno in crescita durante i periodi promozionali è la comparsa di store online temporanei, creati appositamente per sfruttare il traffico del Black Friday e poi scomparire. Questi siti possono sembrare professionali, avere recensioni false e persino mostrare certificazioni contraffatte. L’unico modo per tutelarsi è verificare l’esistenza e la reputazione del venditore prima di procedere all’acquisto.

Strumenti come le ricerche sul registro delle imprese, le recensioni su piattaforme indipendenti e la presenza storica del dominio (verificabile con strumenti WHOIS gratuiti) possono rivelare se un sito è stato registrato da pochi giorni — un segnale di allerta significativo. Vale anche la pena controllare se esistono recapiti fisici verificabili e una politica di reso chiaramente indicata.

Per chi vuole approfondire le pratiche di sicurezza online, il portale dell’Agenzia per l’Italia Digitale offre risorse aggiornate su come proteggersi dalle minacce digitali più comuni.

Cosa fare se si è già caduti in una truffa

Se si sospetta di aver fornito dati a un sito fraudolento o di aver effettuato un pagamento verso truffatori, è fondamentale agire rapidamente. Il primo passo è contattare immediatamente la propria banca o l’emittente della carta per bloccare eventuali transazioni in corso e avviare una contestazione. Se sono state compromesse credenziali di accesso, vanno cambiate subito — a partire dall’email, che è spesso la chiave per accedere a tutti gli altri servizi.

È utile anche segnalare la truffa alla Polizia Postale, che raccoglie le denunce e monitora i fenomeni più diffusi. Non si tratta solo di tutelare se stessi: ogni segnalazione contribuisce a costruire un quadro più preciso dei metodi usati e può aiutare altri consumatori a non cadere nella stessa trappola. In un momento in cui la metà dei messaggi promozionali nasconde un tentativo di frode, la consapevolezza collettiva è già una forma di difesa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.