Non serve spendere soldi dal meccanico: tutte le riparazioni sull’auto che puoi fare da solo

Affrontare in autonomia alcune riparazioni semplici da eseguire a casa senza l’aiuto di un meccanico rappresenta non solo un valido risparmio economico, ma anche un’occasione per acquisire maggiore familiarità con il proprio veicolo. Dal cambio dell’olio alla manutenzione dei tergicristalli, fino alla sostituzione delle pastiglie dei freni, molte operazioni di manutenzione ordinaria possono essere gestite direttamente dal proprietario dell’auto, purché si seguano con attenzione le procedure corrette e si disponga degli strumenti adeguati.

Il cambio dell’olio motore è una delle attività di manutenzione più importanti per preservare la vita del motore e mantenere elevate le prestazioni del veicolo. L’olio lubrifica le parti meccaniche, riduce l’attrito e previene il surriscaldamento. Con il tempo, tuttavia, l’olio perde efficacia e si sporca, diventando dannoso per il motore. È quindi essenziale sostituirlo regolarmente: la frequenza consigliata varia a seconda del tipo di alimentazione e dell’uso dell’auto, ma in genere si aggira intorno ai 15.000 km per i veicoli a benzina e ai 25.000 km per quelli diesel. Per chi utilizza motori GPL o veicoli più datati, i chilometraggi possono essere inferiori.

Prima di procedere, è indispensabile consultare il libretto d’uso per scegliere il tipo di olio più adatto, tra sintetico o minerale, e seguire scrupolosamente tutte le fasi della procedura. Occorre preparare l’auto, sollevarla con un cric e appoggiarla su cavalletti per operare in sicurezza, quindi svitare il tappo di scarico per drenare l’olio esausto, sostituire il filtro e infine rabboccare con olio nuovo rispettando il livello indicato dall’asticella. Importante è lo smaltimento corretto dell’olio usato, da conferire esclusivamente a centri di raccolta autorizzati, per evitare danni ambientali.

La sostituzione delle pastiglie dei freni è un altro intervento che può essere realizzato in proprio con gli strumenti giusti, come un cric, una chiave inglese e un lubrificante specifico. È importante riconoscere i segnali di usura, come rumori metallici o una frenata meno reattiva, e verificare anche lo stato dei dischi freno. Dopo l’installazione delle pastiglie nuove, è consigliabile una guida prudente per permettere il corretto rodaggio, fondamentale per garantire una frenata efficace e sicura.

Per quanto riguarda la riparazione dei graffi sulla carrozzeria, è utile valutare la profondità del danno. I graffi superficiali possono essere trattati con kit di riparazione fai-da-te, disponibili in commercio, che includono lucidanti e vernici. Per graffi più profondi, potrebbe essere necessario un intervento più specifico. In ogni caso, la manutenzione regolare della carrozzeria, con pulizie frequenti e l’applicazione di prodotti protettivi, aiuta a prevenire ulteriori danni.

Altri interventi importanti da fare

La manutenzione e la sostituzione dei tergicristalli sono fondamentali per garantire una visibilità ottimale alla guida. I segnali di usura includono rumori durante il funzionamento o striature sul parabrezza. La sostituzione è semplice: basta seguire le istruzioni del produttore e scegliere tergicristalli compatibili con marca, modello e anno di produzione del veicolo. La pulizia regolare con panni umidi e l’evitare l’uso con parabrezza ghiacciati contribuiscono a prolungarne la durata.

Controllare i livelli di aria nelle gomme è un’ulteriore azione di manutenzione alla portata di tutti, ma essenziale per la sicurezza e l’efficienza del veicolo. La pressione ideale è indicata sul manuale o su apposite targhette nel veicolo e va verificata con un manometro. La temperatura influisce sulla pressione, perciò è bene controllarla frequentemente, soprattutto durante i cambi stagionali. Una pressione corretta evita l’usura irregolare dei pneumatici, migliora l’aderenza e riduce i consumi di carburante.

Questi piccoli interventi di manutenzione domestica, integrati da un’adeguata formazione e informazione aggiornate, permettono di mantenere il proprio veicolo in ottime condizioni, garantendo sicurezza e risparmio, senza rinunciare alla tranquillità di poter contare su un supporto professionale quando necessario.