L’overthinking o “disturbo da pensiero eccessivo” può essere un sintomo di vari disturbi di salute mentale. Stress, ansia, perfezionismo e schemi di pensiero negativi possono far pensare troppo. Di seguito, vi spieghiamo in cosa consiste e come gestirlo.

Cos’è l’overthinking

Pensare troppo può essere una vera sfida per la salute mentale che può influire negativamente sul tuo benessere emotivo e fisico. Quando si è eccessivamente preoccupati, si iniziano a provare sentimenti di ansia, depressione e stress. Ciò potrebbe anche manifestarsi in problemi fisici, come mal di testa e disturbi di stomaco.

Pensare troppo può interferire con la capacità di prendere decisioni, di godersi il ​​momento presente e dormire bene la notte.

Ragazza pensierosa

Lo stress e l’ansia sono, probabilmente, due delle cause più comuni del pensiero eccessivo. Lo stress può amplificare ulteriormente il ciclo di pensieri, poiché la preoccupazione tende a generare ulteriore preoccupazione. La mente inizia a cadere, dunque, in una spirale verso il basso.

Il perfezionismo può essere un altro fattore importante dell’overthinking. Tentando di controllare ogni dettaglio, si può rimanere intrappolati a pensare a cose che non possono essere gestite.

Anche i modelli di pensiero negativi possono contribuire al pensare troppo.

Strategie per spezzare il ciclo del pensiero eccessivo

Strategie semplici, come dormire a sufficienza, fare esercizio fisico e mantenere la mente attiva, possono favorire la salute del cervello.

Si posson, inoltre, praticare tecniche di consapevolezza, in modo da potersi concentrare sul momento presente. Tra queste, la meditazione, la respirazione profonda o il prestare attenzione ai tuoi sensi.

Concentrandosi sul momento presente, si può riuscire a lasciare andare le preoccupazioni relative al passato o al futuro e trovare un po’ di calma.

Overthinking

Un’altra strategia per interrompere il ciclo dell’overthinking potrebbe essere quella di sfidare i pensieri negativi e riformularli in modo più positivo, puntando alla ricerca di prospettive alternative e più realistiche

Parlare con qualcuno di cui ci si fida delle proprie preoccupazioni può aiutare a sentirsi ascoltati e compresi. Praticare l’autocompassione e la cura di sé può ridurre l’impatto negativo del pensiero eccessivo.

Impegnarsi in attività che nutrono la mente e il corpo, come l’esercizio fisico, una buona alimentazione e il rilassamento, possono aiutare a sentirsi più resilienti. Infine, cercare il sostegno di amici, familiari o di un terapista può essere prezioso per ritrovare la serenità.

