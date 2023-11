Dopo aver lanciato l’innovativo progetto Any Wear, Anywhere, Japan Airlines continua a coccolare i suoi clienti con un’altra novità: le cabine di prima classe extra lusso. La compagnia giapponese ha pensato di soddisfare le esigenze dei consumatori di fascia alta con delle vere e proprie suite, adatte soprattutto per i voli di lunga durata che richiedono un maggiore comfort durante il viaggio.

Japan Airlines, cabine prima classe uniche

Sempre ai primi posti nella classifica delle migliori compagnie aeree del mondo stilata ogni anno da Skytrax, Japan Airlines ha pensato bene di non perdere terreno nei confronti dei competitor. La cura delle esigenze dei clienti passa per i minimi dettagli, come le nuove cabine di prima classe e business messe a punto per gli Airbus A350-1000.

La ricerca della bellezza e dell’armonia è un tratto fondamentale della cultura giapponese, anche nel semplice spazio della vita domestica. Nelle cabine dei suoi aerei, JAL applica kata (forma), bijutsu (bellezza), geido (via) e iki (grazia), i principi dell’estetica nipponica. Non solo nelle forme, ma anche nella ricerca dei materiali.

L’Airbus A350-1000 di JAP diventa eccellenza in volo

Gli spazi sono ampi e completamente privati per avvolgere il passeggero nella tranquillità. L’arredamento include armadio con guardaroba, mini bar per aperitivo, stereo con altoparlanti integrati nel poggiatesta reclinabile e un divano in pelle che può essere trasformato all’occorrenza in un letto singolo o matrimoniale.

In business verrà introdotto un servizio di prestito di indumenti rilassanti: il passeggero può cambiarsi e mettersi abiti comodi, morbidi e leggeri, al 100% in cotone. I vestiti sono inseriti in un colorati kit di cortesia, griffato dagli artisti della società sperimentale di welfare Heralbony. Completano il pacchetto i rinnovati menu gourmet vegani e vegetariani, sotto la supervisione dello chef Fumio Yonezawa.

In totale, le suite sono 6 mentre i posti deluxe in business sono 54. Naturalmente nel biglietto sono inclusi i varchi prioritari per saltare le file ai controlli di sicurezza e di imbarcarsi subito. Il servizio verrà lanciato entro la fine del 2023 sulla rotta da Tokyo (Haneda) a New York (JFK), poi allargato progressivamente al resto delle destinazioni.

JAL rifà il look anche all’economy

Anche la classe economy gode di questo restyling: i nuovi posti sono stati progettati per un maggiore relax e benessere, con poltrone spaziose e ampio spazio per le gambe. Per stoviglie e posate, JAL promuoverà l’uso di plastica non derivata dal petrolio con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Tutte le classi saranno inoltre dotate di servizio Wi-Fi di bordo e monitor 4K con connettività Bluetooth per visualizzare in alta qualità i contenuti. A partire dalla primavera del 2024, i clienti potranno creare in anticipo le proprie playlist di film e musica preferite utilizzando l’app mobile JAL (in 15 lingue, italiano incluso) e godersele durante il volo.

L’Airbus A350-1000 è destinato a diventare l’aereo di punta della compagnia giapponese per i servizi internazionali. “I clienti sperimenteranno un livello di comfort ancora più elevato e faranno un viaggio complessivo unico e personalizzato”, si legge nel comunicato ufficiale della compagnia.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO