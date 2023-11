Conosciute come neutrini, queste particelle subatomiche hanno poca massa e nessuna carica elettrica. A volte sono chiamate “particelle fantasma”, in quanto passano facilmente, senza lasciare traccia attraverso il gas, la polvere e le stelle. I neutrini ad alta energia sfrecciano ovunque nel cosmo, trasportando informazioni su luoghi distanti. La loro provenienza, però, è avvolta ancora nel mistero.

I ricercatori hanno trovato i primi segni di neutrini ad alta energia provenienti dalla nostra Via Lattea. Hanno mappato le particelle per creare una nuova immagine della nostra galassia. È la prima realizzata con qualcosa di diverso dalla luce.

La mappa suggerisce anche le possibili fonti di questi neutrini ad alta energia. Potrebbero essere, infatti, i resti di supernove del passato ed esplosioni stellari oppure provenire dai nuclei di stelle supergiganti collassate o da altri oggetti non identificati. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire le fonti di tutti questi neutrini.

Ecco un’immagine della mappa:

