Perché a volte sogniamo i morti? L’esperto spiega perché non è mai una coincidenza

Capita più spesso di quanto si pensi: sognare la morte, la propria o quella di qualcuno che non c’è più, lascia addosso una sensazione difficile da spiegare.

Non è solo inquietudine. A volte è qualcosa di più profondo, quasi una forma di contatto, un passaggio che sembra reale anche dopo il risveglio. E proprio lì nasce la domanda che molti evitano: perché proprio quel sogno, proprio quella persona?

Secondo l’analista dei sogni Layne Dalfen, non si tratta mai di episodi casuali. Dietro queste immagini si muove un linguaggio preciso, personale, che mette insieme emozioni, ricordi e situazioni ancora aperte.

Quando nel sogno compare una persona cara scomparsa, il primo impulso è pensare a nostalgia o dolore irrisolto. Ma la lettura proposta da Dalfen va oltre. Il sogno non riguarda il passato, ma il presente di chi sogna. È una forma di elaborazione attiva, in cui la mente seleziona ciò che conta davvero tra le esperienze recenti.

Durante il sonno, soprattutto nella fase REM, il cervello riorganizza pensieri e sensazioni. Tra centinaia di stimoli vissuti durante il giorno, emergono quelli più carichi di significato. Il sogno diventa così una sorta di laboratorio silenzioso, dove vengono messe alla prova possibili soluzioni.

In questo processo, le figure che appaiono non sono mai scelte a caso. Ogni persona rappresenta un tratto, una qualità, un conflitto. Chi non c’è più continua a vivere nel sogno come simbolo, non come presenza reale.

Il caso di Laura: quando il sogno diventa una risposta

Dalfen racconta la storia di Laura, una donna che ha sognato la sorella morta da anni. Il sogno era vivido, quasi tangibile. Non c’era paura, ma una calma inattesa. Si trovava in una stanza sconosciuta, intenta a pulire ragnatele con attenzione, senza distruggere nulla. Un gesto semplice, ma carico di significato.

Accanto a lei, la sorella. Il rapporto tra loro, in vita, non era stato facile. Eppure nel sogno tutto era diverso: dialogo sereno, nessuna tensione. Un incontro che, al risveglio, ha lasciato una sensazione concreta di presenza.

Analizzando i dettagli, emergono connessioni con la vita reale. Laura stava attraversando un momento di cambiamento: nuove relazioni, dubbi sul lavoro, il desiderio di riorganizzare la propria quotidianità. Pulire le ragnatele diventava il simbolo di una mente che cerca spazio, ordine, chiarezza.

La sorella, invece, incarnava caratteristiche precise: forza, indipendenza, capacità di affrontare le difficoltà. Qualità che Laura sentiva di dover recuperare per affrontare le scelte che aveva davanti.

Nessun sogno è casuale: il ruolo dei simboli

Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui la mente costruisce i sogni. Non utilizza immagini a caso, ma elementi che parlano direttamente a chi sogna. Persone, oggetti, ambienti: tutto ha un collegamento con la realtà interiore.

Per questo motivo, sognare una persona defunta non significa necessariamente volerla rivedere. Piuttosto, indica che quel legame contiene ancora qualcosa di utile, una risorsa emotiva o un messaggio non ancora elaborato.

Anche i dettagli apparentemente secondari, come i ragni nel sogno di Laura, assumono valore. Non sono elementi decorativi, ma parti di un linguaggio simbolico che riflette ciò che sta accadendo nella vita reale.

I sogni come bussola nei momenti di cambiamento

C’è un punto che ritorna spesso nelle analisi di Dalfen: i sogni compaiono con maggiore intensità nei momenti di transizione. Quando qualcosa sta cambiando, anche se non è ancora chiaro cosa.

In questi casi, la mente utilizza immagini forti – come la morte – per segnalare una trasformazione. Non si tratta di fine in senso letterale, ma di passaggio. Lasciare andare una fase, un ruolo, una versione di sé.

Il sogno, allora, non spaventa per ciò che mostra, ma per quello che suggerisce. Costringe a guardare dentro, a riconoscere ciò che si sta muovendo sotto la superficie.

E forse è proprio questo il punto più interessante: quei sogni che sembrano più difficili da capire sono spesso quelli che parlano più chiaramente. Basta fermarsi un attimo, prima che svaniscano del tutto, e chiedersi cosa stanno cercando di dire.