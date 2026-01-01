Pizza surgelata, tra le più buone c’è anche quella di un discount: ecco quale

Nel panorama sempre più ampio delle pizze surgelate, scegliere un prodotto che coniughi praticità, gusto e qualità nutrizionale non è semplice. La grande distribuzione offre molte opzioni, ma non tutte si equivalgono in termini di ingredienti e valori nutrizionali. A fare chiarezza ci ha pensato il recente test di Altroconsumo, che ha analizzato oltre 180 pizze surgelate per guidare i consumatori verso scelte più consapevoli.

Il test Altroconsumo: criteri e risultati

Altroconsumo, organizzazione indipendente con oltre 314.000 soci nel 2023, è un punto di riferimento per la tutela dei consumatori e per la divulgazione di informazioni imparziali e dettagliate. Nel suo ultimo test sulle pizze surgelate, ha valutato prodotti disponibili nei supermercati di tutta Italia, con particolare attenzione alle referenze reperibili presso Eurospin, una delle più grandi catene di discount italiane con oltre 1.200 punti vendita.

La valutazione ha combinato diversi parametri, attribuendo un peso specifico a ciascuno per riflettere l’impatto sulla salute. Tra i fattori considerati:

Valutazione nutrizionale (30%): basata sul sistema Nutri-Score, che analizza grassi saturi, zuccheri, sale, fibre e proteine per 100 grammi di prodotto.

(30%): basata sul sistema Nutri-Score, che analizza grassi saturi, zuccheri, sale, fibre e proteine per 100 grammi di prodotto. Additivi (15%): numero e sicurezza degli additivi presenti.

(15%): numero e sicurezza degli additivi presenti. Grado di trasformazione (15%): presenza di ingredienti ultra-processati e livello di industrializzazione.

(15%): presenza di ingredienti ultra-processati e livello di industrializzazione. Presenza di verdura (10%): quantità stimata di verdure nella porzione.

(10%): quantità stimata di verdure nella porzione. Equilibrio dei nutrienti per pasto (25%): bilanciamento tra carboidrati, proteine e grassi rispetto a un pasto salutare.

(25%): bilanciamento tra carboidrati, proteine e grassi rispetto a un pasto salutare. Porzione (5%): influenza della dimensione della porzione consigliata sul punteggio complessivo.

I prodotti sono stati classificati su una scala che va da “Molto buono” (80-100 punti) a “Molto scarso” (0-19 punti).

Tra le sole sette pizze che hanno raggiunto il giudizio “Buono” nel test, spicca la Pizza Integrale Pomodoro Ciliegino e Rucola a marchio Tre Mulini, venduta da Eurospin. Questo prodotto si è distinto per l’ottimo equilibrio tra ingredienti di qualità e profilo nutrizionale, posizionandosi con 62 punti, il miglior risultato tra le pizze disponibili nello store discount.

Le altre pizze promosse, con punteggi che variano da 61 a 72, includono referenze di brand come Italpizza, Esselunga Bio e Buitoni, ma è proprio il prodotto Tre Mulini che rappresenta la scelta più indicata per chi desidera acquistare una pizza surgelata di qualità a un prezzo contenuto.

Eurospin: qualità e convenienza nei prodotti a marchio

Eurospin, riconosciuta come la principale catena di discount in Italia per numero di punti vendita, si conferma anche per la soddisfazione dei clienti, che dal 2021 assegna punteggi costantemente superiori a 75/100 nelle indagini di Altroconsumo. La politica dell’azienda è focalizzata sull’offerta esclusiva di prodotti a marchio proprio, selezionati con rigore per garantire qualità e convenienza.

Oltre alla pizza integrale Tre Mulini, Eurospin propone una gamma di prodotti alimentari di successo nei test comparativi di Altroconsumo, come la Mozzarella Fior di Latte Pascoli Italiani, che ha ottenuto un punteggio di 65, e altri articoli come bevande biologiche, prodotti per animali e articoli per la cura della casa e della persona, sempre valutati positivamente.

La linea alimentare di Eurospin si caratterizza anche per la presenza di prodotti dedicati a specifiche esigenze alimentari, tra cui opzioni vegetariane e vegane, prodotti biologici, senza glutine e senza lattosio, oltre a quelli con ridotto impatto ambientale.

Il test sulle pizze surgelate, che ha evidenziato la qualità del prodotto Tre Mulini di Eurospin, è un esempio concreto di come l’associazione supporti i consumatori nell’orientarsi tra le numerose offerte presenti sul mercato, privilegiando salute e trasparenza.