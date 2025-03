Anthropic ha lanciato Claude 3.7 Sonnet, il primo modello IA di ragionamento ibrido, capace di fornire risposte alle domande formulate dagli utenti, in maniera veloce ed esaustiva, ma anche con ragionamenti più complessi e discorsivi. Scopriamo come funziona.

Anthropic presenta il primo modello IA di ragionamento ibrido

Il primo modello basato su intelligenza artificiale, che fornisce un ragionamento ibrido presentato da Anthropic, fornisce risposte in modalità istantanea o disquisizioni che possono richiedere più tempo, al fine di elaborare una risposta più esaustiva per l’utente.

Evoluzione dell’intelligenza artificiale

Si tratta, dunque, di una novità importante all’interno del settore in quanto, a differenza di altri modelli, prevede la coesistenza di due modalità di ragionamento, ossia quella breve e quella lunga, definite, rispettivamente, dall’azienda “immediata” e “riflessiva“.

Il nuovo modello, chiamato Claude 3.7 Sonnet, è in grado di fornire risposte sia immediate che più ragionate, migliorando i contenuti in diversi ambiti di applicazione, dalla matematica alla fisica, per poi passare al coding e ad altre materie.

Un modello improntato sui task del mondo reale

Come afferma la stessa azienda, tale modello di ragionamento è stato concepito al fine di adattarlo, al meglio, ai “task del mondo reale“, ma anche al software engineering in modo da poter essere utilizzato dalle aziende che fanno uso dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

Non è tutto: Anthropic, infatti, sottolinea il fatto che – mediante questo nuovo modello, gli utenti possono anche destinare un budget al ragionamento stesso, nel momento in cui si usa Claude 3.7 Sonnet via API.

Al momento la versione premium è riservata, esclusivamente, agli abbonati che possono ottenere risposte ragionate e lunghe: la versione standard dello stesso, invece, è fruibile da tutti gli utenti, anche se fornisce risposte brevi.