Amare se stessi implica il fatto di dare priorità al proprio benessere mentale, elemento di grande importanza secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. In occasione della giornata mondiale della salute mentale, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2023, è stato sottolineato che “non c’è salute senza salute mentale“. Tale affermazione sottolinea come la salute mentale influenzi non solo l’aspetto psicologico, ma anche quello fisico e sociale della vita.

Amare se stessi per vivere una vita qualitativamente migliore

Tanti fattori di rischio possono compromettere la salute mentale, tra i quali possiamo annoverare le difficoltà economiche, l’isolamento sociale, la violenza e i disturbi del sonno. L’aggravarsi di queste condizioni può far sviluppare problemi psicofisici di vario tipo, spesso aggravati da pregiudizi e stigma sociali.

Seduta dalla psicologa

È fondamentale consultare un professionista in presenza di disturbi mentali. Tuttavia, adottare uno stile di vita salutare, gestire in modo efficace lo stress, coltivare relazioni positive e continuare ad apprendere sono strategie base per sostenere la salute mentale e migliorare la qualità di vita individuale e collettiva.

Amare se stessi significa anche essere consapevoli dei rischi per la salute mentale. Una buona salute mentale permette, infatti, di affrontare lo stress quotidiano e di contribuire positivamente alla comunità.

Quali fattori incidono sulla salute mentale

Tra i fattori che possono alterare la salute mentale vi sono condizioni ambientali avverse, predisposizioni genetiche a disturbi come l’autismo e la depressione, uno stile di vita nocivo, traumi passati e situazioni di stress come l’isolamento sociale e i problemi economici.

Essere attenti ai segni di un disturbo mentale è di vitale importanza, poiché i sintomi possono variare notevolmente e svilupparsi in modo latente. I segni più comuni di tale condizione, ad esempio, riguardano i cambiamenti drastici nelle abitudini alimentari, cali di energia, isolamento sociale, difficoltà quotidiane, sbalzi d’umore, inquietudine, sensi di colpa, abuso di alcol e comportamenti autolesionistici.

Per preservare la propria salute mentale, è fondamentale, dunque, adottare uno stile di vita sano, che include una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e un sonno adeguato. Inoltre, è importante gestire lo stress attraverso strategie di coping efficaci, meditazione e yoga. Incentivare il benessere mentale implica anche l’attitudine a stabilire relazioni positive ed adottare un’ottica di vita ottimista.

Una buona salute mentale, infatti, migliora la capacità di gestire lo stress quotidiano, rafforza l’immagine personale e l’autostima, potenzia le relazioni interpersonali e, infine, aumenta la produttività lavorativa.

