In occasione dell’edizione Spighe Verdi 2024, sono stati premiati, in totale, 75 comuni italiani, tra i quali possiamo annoverare 13 appartenenti alla regione Piemonte, particolarmente attenta allo sviluppo sostenibile delle proprie aree rurali.

Spighe Verdi 2024, il Piemonte fa incetta di premi

Il programma “Spighe Verdi” rappresenta un importante riconoscimento per i comuni italiani che si impegnano nello sviluppo rurale sostenibile. Questo programma, simile alle “Bandiere Blu” per le località costiere, valuta e premia le iniziative che promuovono pratiche ambientali sostenibili nell’ambito agricolo e urbano.

Il fatto che il Piemonte sia la regione con il maggior numero di comuni premiati nel 2024 dimostra un forte impegno regionale verso la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio rurale.

campi agricoli piante italia frutta

I comuni premiati, da Alba a Volpedo, mettono in atto un’ampia gamma di pratiche sostenibili che includono la gestione delle risorse idriche, l’efficienza energetica, la conservazione della biodiversità, la gestione dei rifiuti e il rispetto del paesaggio.

L’ingresso di nuovi comuni come Senigallia e Nardò e l’uscita di altri come Sellia e Greve in Chianti, ci fanno capire che alcuni stanno facendo passi avanti, altri, invece, magari necessitano di rafforzare le loro politiche per rientrare in classifica.

Tutti i comuni premiati

Piemonte: Alba, Bra, Canelli, Centallo, Castiglione Falletto, Cherasco, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo;

Marche: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia, Sirolo;

Toscana: Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Gambassi Terme, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello;

Umbria: Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi, Trevi;

Calabria: Belcastro, Crosia, Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Trebisacce;

Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni, Troia;

Campania: Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Positano;

Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Sabaudia;

Veneto: Montagnana e Porto Tolle;

Liguria: Lavagna e Sanremo;

Lombardia: Ome e Sant’Alessio con Vialone;

Emilia-Romagna: Parma;

Abruzzo: Gioia dei Marsi e Tortoreto;

Basilicata: Nova Siri.

