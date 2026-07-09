Rami Al Ali, l’eleganza che ridefinisce l’alta moda

A Parigi, nelle presentazioni dedicate all’Autunno Inverno 2026-2027, le maison Aelis, Manish Malhotra e Rami Al Ali hanno mostrato tra passerella, dettagli e backstage una moda costruita su lavorazioni sartoriali, abiti da sera e una ricerca di immagine pensata per buyer, stampa e ospiti internazionali, in una settimana in cui l’alta moda torna a misurarsi con artigianato, identità e presenza scenica.

Aelis Autunno Inverno 2026-2027, la materia prima dello sguardo

Nel racconto di Aelis Autunno Inverno 2026-2027, a colpire sono prima di tutto i dettagli: cuciture lasciate leggere, trasparenze calibrate, superfici che sembrano trattenere la luce senza cercare l’effetto facile. La maison guidata da Sofia Crociani continua a muoversi su un territorio riconoscibile, quello di una couture rarefatta, fatta di silhouette sottili e interventi minimi, dove anche un orlo, un nodo o una sovrapposizione diventano parte del discorso.

Nel backstage, tra stender ordinati e mani che sistemano gli ultimi passaggi sugli abiti, il clima è quello delle prove vere, non della posa. Una modella controlla lo specchio, un’assistente aggiusta una spalla, qualcuno sussurra l’ordine di uscita. È lì che la collezione Aelis AI 2026-2027 mostra la sua natura: capi pensati per apparire fragili, ma costruiti con precisione, quasi in sottrazione. La palette resta contenuta, con toni chiari, neri asciutti e accenti metallici appena percepibili. Poco rumore. Molto controllo.

Manish Malhotra, il backstage come anticamera del red carpet

Per Manish Malhotra Autunno Inverno 2026-2027, il backstage racconta un’altra idea di moda: più vicina al red carpet, al cinema, alla celebrazione del corpo e dell’ingresso in scena. Lo stilista indiano, da anni punto di riferimento per Bollywood e per una clientela internazionale legata agli abiti da cerimonia, lavora su ricami, volumi morbidi e tessuti che si muovono con una certa presenza, senza perdere il legame con la tradizione decorativa del subcontinente.

Dietro le quinte, tra truccatori, hairstylist e sarte chine sugli ultimi ritocchi, si vede il lavoro che precede quei pochi minuti in passerella. “Ancora un punto qui”, dice una voce accanto a un abito ricamato, mentre una modella aspetta in piedi, immobile, per non segnare il tessuto. La collezione Manish Malhotra AI 2026-2027 sembra puntare su un equilibrio preciso: lusso visibile, sì, ma con una regia ordinata, dove il ricamo non è solo ornamento e il colore diventa racconto culturale. Oro, avorio, nero, tonalità profonde. Tutto passa dalla mano.

Rami Al Ali, la costruzione dell’abito da sera

Il backstage di Rami Al Ali Autunno Inverno 2026-2027 restituisce invece l’immagine di una couture centrata sull’abito da sera, con linee nette, bustier, drappeggi e una cura evidente per la caduta dei tessuti. Lo stilista siriano, da tempo presente nel circuito internazionale dell’alta moda, conferma una scrittura elegante e riconoscibile, più architettonica che decorativa, attenta alla figura e al modo in cui l’abito accompagna il movimento.

Nei minuti che precedono la presentazione, il lavoro si concentra su dettagli piccoli ma decisivi: una piega da fermare, una chiusura da controllare, la lunghezza di uno strascico da verificare sul pavimento. In quel momento, lontano dai flash, si capisce quanto il linguaggio di Rami Al Ali AI 2026-2027 dipenda dalla costruzione. Non basta un tessuto prezioso. Serve una linea che tenga, una proporzione che funzioni, una modella che riesca a portare il capo senza esserne sovrastata. La couture, qui, resta disciplina prima ancora che immagine.

Tra artigianato e immagine, cosa raccontano le collezioni AI 2026-2027

Le presentazioni di Aelis, Manish Malhotra e Rami Al Ali mostrano tre modi diversi di affrontare la stagione Autunno Inverno 2026-2027: la sottrazione poetica, la ricchezza del ricamo, la costruzione dell’abito formale. Sono linguaggi distanti, eppure attraversati dalla stessa esigenza: rendere visibile il lavoro manuale in un mercato dove l’immagine circola in pochi secondi, tra video verticali, scatti backstage e contenuti destinati ai social.

La moda, in questa fase, sembra cercare un punto di equilibrio tra artigianato couture e comunicazione immediata. I dettagli di Aelis, il backstage di Manish Malhotra, quello di Rami Al Ali parlano proprio di questo passaggio: l’abito nasce in atelier, viene corretto a pochi minuti dall’uscita, poi diventa fotografia, clip, desiderio. E resta, almeno per chi osserva da vicino, un oggetto fatto di tempo. Anche quando tutto intorno corre.