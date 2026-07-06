Restare fermi quando tutto vacilla

A Parigi, nella settimana dell’Alta Moda Autunno Inverno 2026-2027, maison e designer internazionali hanno presentato tra domenica e lunedì le nuove collezioni couture, da Schiaparelli a Rahul Mishra, da Georges Hobeika a Iris van Herpen e Standing Ground, con l’obiettivo — dichiarato in passerella più che nei comunicati — di riportare al centro il lavoro manuale, la costruzione dell’abito e una certa idea di presenza scenica.

Alta Moda Autunno Inverno 2026-2027, Parigi riparte dal corpo e dalla materia

La Haute Couture parigina si è mossa, anche in questa stagione, su un confine sottile: da una parte la ricerca formale, dall’altra il bisogno di rendere l’abito leggibile, quasi fisico. Nei saloni e nei backstage, tra prove dell’ultimo minuto, modelle in attesa e sarte chine sugli orli, il tema è apparso chiaro: il vestito non come immagine veloce, ma come oggetto costruito, pensato, corretto fino a pochi istanti prima dell’uscita.

Il calendario dell’Alta Moda Autunno Inverno 2026-2027 ha riunito linguaggi diversi, spesso distanti. Standing Ground ha lavorato sulla tensione delle linee e sulla verticalità, mentre Rahul Mishra ha continuato a intrecciare ricamo, natura e racconto. Georges Hobeika, osservato anche nel suo backstage, ha puntato su una femminilità precisa, fatta di trasparenze controllate e lavorazioni luminose. Poi Schiaparelli, con il suo immaginario teatrale, e Iris van Herpen, ancora una volta sospesa tra moda, tecnologia e scultura.

Schiaparelli e Standing Ground, due idee diverse di presenza

La sfilata Schiaparelli Autunno Inverno 2026-2027 ha confermato la centralità della maison nel dibattito sulla couture contemporanea. Abiti costruiti come apparizioni, volumi netti, dettagli dorati e una certa ironia visiva — tratto ormai riconoscibile della casa — hanno riportato in passerella quella tensione tra eleganza e straniamento che accompagna il marchio fin dai tempi di Elsa Schiaparelli. “Qui tutto deve avere un peso, anche quando sembra leggero”, ha raccontato una persona dello staff a margine dello show, mentre gli ultimi look venivano preparati dietro le quinte.

Diverso il passo di Standing Ground, più raccolto, quasi silenzioso. La collezione Autunno Inverno 2026-2027 ha insistito sul rapporto tra tessuto e postura: abiti lunghi, tagli essenziali, superfici che seguono il corpo senza cancellarlo. Non c’era ricerca dell’effetto immediato, piuttosto una disciplina della forma. In sala, tra buyer e osservatori, il commento ricorrente era lo stesso: “Si vede la mano, ma non viene gridata”. Una frase semplice, però utile a capire il tono della proposta.

Rahul Mishra e Georges Hobeika, ricamo, luce e lavoro di atelier

Con Rahul Mishra Autunno Inverno 2026-2027, la couture è tornata a farsi racconto stratificato. Il designer indiano, da anni presente nel calendario parigino, ha portato in passerella abiti ricamati come paesaggi minuti, dove fiori, ramificazioni e superfici tridimensionali sembrano crescere sul tessuto. Il suo lavoro resta legato all’artigianato e alla lentezza: ore di atelier, mani specializzate, una narrazione che non separa la bellezza dalla fatica. E questo, in un sistema che corre, pesa.

Nel backstage di Georges Hobeika Autunno Inverno 2026-2027, invece, l’attenzione era tutta sulla precisione: una spallina sistemata alle 10.42, un velo controllato davanti allo specchio, un ricamo ripassato con ago sottile prima dell’ingresso in passerella. La maison libanese ha costruito una collezione fedele al proprio codice, tra abiti da sera, cristalli, tulle e silhouette pensate per il red carpet. Una modella, seduta con le scarpe già ai piedi, ha sorriso prima dell’uscita: “Il vestito è leggero, ma devi stare dritta”. Piccolo dettaglio, molta couture.

Iris van Herpen, nel backstage la couture guarda alla tecnologia

La presenza di Iris van Herpen Autunno Inverno 2026-2027 ha riportato l’attenzione su uno dei filoni più riconoscibili della moda contemporanea: l’incontro tra alta moda, ricerca scientifica e sperimentazione sui materiali. Nel backstage, tra strutture leggere, superfici traslucide e abiti che sembravano disegnati dall’aria, il lavoro appariva più vicino a un laboratorio che a una tradizionale sala prove. Non per questo meno sartoriale. Anzi, proprio lì si vedeva quanto il controllo tecnico resti decisivo.

La stilista olandese continua a usare la tecnologia nella couture non come ornamento, ma come metodo. Tagli al laser, architetture leggere, materiali innovativi e costruzioni fluide dialogano con il corpo senza schiacciarlo. Alcuni look sembravano muoversi con una frazione di ritardo rispetto alla modella, creando un effetto di sospensione. È una moda che richiede attenzione, non consumo distratto. E nella settimana dell’Alta Moda a Parigi, tra maison storiche e nuove sensibilità, questa è forse la linea comune: l’abito torna a chiedere tempo. Anche a chi guarda.