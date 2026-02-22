Robot tagliaerba Leroy Merlin, prezzi folli solo a fine febbraio: il prato perfetto ti aspetta

Febbraio da Leroy Merlin è diventato il mese ideale per chi sogna un prato impeccabile senza fatica.

La catena ha infatti dedicato questo periodo alla cura del verde, proponendo una serie di robot tagliaerba in forte sconto che promettono di trasformare la manutenzione del giardino in un’attività semplice, automatizzata e soprattutto senza stress.

Prezzi folli per i robot tagliaerba: le offerte di Leroy Merlin

Soluzioni pensate per chi ha poco tempo, per chi desidera un risultato sempre uniforme e per chi vuole dire addio al taglio manuale dell’erba, soprattutto con l’arrivo della primavera.

Tra le offerte più interessanti spicca il robot STERWINS ST800, proposto a 474 euro. È un modello pensato per giardini fino a 800 m² e arriva completo di cavo perimetrale, picchetti e lame extra. La larghezza di taglio di 18 cm permette di coprire superfici ampie in tempi ridotti, mentre l’altezza regolabile da 20 a 60 mm consente di personalizzare il risultato in base alle preferenze. Uno dei punti di forza è il display LCD integrato, che rende immediata la programmazione delle fasce orarie. A questo si aggiunge la funzione Multi Zone, utile per chi ha un giardino articolato, e un sensore pioggia che evita tagli indesiderati quando il meteo cambia improvvisamente.

Un’altra proposta molto competitiva è l’EasyMow 260B, in vendita a 490,34 euro grazie a uno sconto del 19,5%. Questo robot monta un motore brushless potente e silenzioso, ideale per chi vuole un taglio efficiente senza disturbare il vicinato. È dotato di sensori di inclinazione, sollevamento e collisione che garantiscono un funzionamento sicuro anche in presenza di ostacoli o pendenze. L’altezza di taglio regolabile tra 20 e 55 mm permette di ottenere un prato sempre ordinato. La connettività Bluetooth consente inoltre di controllare il robot tramite app, mentre la funzione Mow-On-Demand ottimizza consumi ed energia, garantendo prestazioni elevate con il minimo dispendio.

Accanto alle offerte Leroy Merlin, vale la pena segnalare anche il robot FUXTEC RB218, disponibile da OBI a 419 euro grazie a uno sconto del 12,53%. È pensato per giardini fino a 600 m² e segue il cavo perimetrale per garantire precisione anche negli angoli più difficili. I sensori intelligenti rilevano pioggia, ostacoli e pendenze, permettendo al robot di fermarsi o cambiare direzione autonomamente per evitare danni. La batteria al litio assicura cicli di lavoro lunghi e ricariche rapide tramite la stazione automatica.

Questi modelli rappresentano una nuova generazione di strumenti per la cura del prato: silenziosi, autonomi, programmabili e capaci di adattarsi alle esigenze di chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un giardino curato. Le offerte di fine febbraio sono un’occasione particolarmente interessante per chi desidera passare a un sistema automatizzato senza spendere cifre eccessive.

Con l’arrivo della primavera, il prato tornerà a crescere rapidamente. Approfittare ora degli sconti significa prepararsi in anticipo, evitando lo stress dei primi tagli stagionali e lasciando che sia la tecnologia a occuparsi del lavoro più pesante. I robot tagliaerba in promozione promettono risultati uniformi, risparmio di tempo e un prato che farà invidia a tutto il vicinato.