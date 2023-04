Nella Repubblica di San Marino c’è ormai un vero e proprio esclusivo mercato cosmetico formato da circa una trentina di aziende raccolte nei 61 chilometri del terzo Stato più piccolo d’Europa. Tutte insieme queste aziende raccolgono un fatturato di oltre 170 milioni e si prospetta addirittura una crescita maggiore per il 2023. Questo mercato ha avuto inizio negli anni Sessanta e ormai esporta i suoi prodotti in tutto il mondo.

Perché San Marino è la patria del mercato cosmetico

Secondo Daniele Cecchetti, direttore generale di Agenzia per lo Sviluppo Economico della Camera di Commercio di San Marino, come riportato da Forbes, questo mercato qui funziona così bene e attrae anche le aziende multinazionali per diversi motivi. Tra questi c’è, in particolare, la capacità regolatoria della piccola giurisdizione. Ovvero la capacità delle istituzioni di saper ascoltare il mercato e proporre e attuare norme in maniera veloce e semplice. Un altro punto positivo è poi l’efficienza dei servizi pubblici e privati, definiti “business friendly”, che semplificano il lavoro degli imprenditori grazie all’ottimizzazione dei tempi e alla riduzione delle incertezze e dei costi del “go to market”.

Cosmetici

Gli aspetti più apprezzati dalle aziende cosmetiche

Tra le aziende che hanno scelto questa realtà territoriale ci sono Farmagan e Vivipharma. Tra gli aspetti di San Marino più apprezzati dalle aziende c’è ad esempio la posizione centrale del luogo, ma anche un sistema fiscale molto semplice. Il sistema permette infatti di liberare le risorse da reinvestire, in più il ridotto cuneo fiscale attira personale qualificato che viene remunerato in maniera equa. La vera forza di questo piccolo Stato è poi la sua reattiva funzione regolatoria che ha permesso la creazione di un ecosistema funzionale alle imprese.

A tal proposito proprio il settore cosmetico ha una sua legge di riferimento, risalente al 2011, con chiari criteri di qualità e sicurezza delle produzioni, modalità di immissione sui mercati e profili di responsabilità e tutela al consumatore. Importanti, infine, gli aspetti legati alla tempistica. In questo territorio ci sono procedure semplificate, online, e tempi sicuri per il rilascio della specifica licenza societaria.

