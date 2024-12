Situationship, relazioni a metà e poco definite, senza un “noi”

Il termine situationship – nel corso degli ultimi anni – è entrato a far parte del lessico relativo alle relazioni sentimentali, facendo riferimento, in sostanza, ad una situazione di ambiguità in cui due persone si frequentano senza, però, impegnarsi – in maniera ufficiale – in una relazione. Tale tipo di legame è caratterizzato dalla mancanza di regole chiare all’interno del presunto rapporto che, in definitiva, tale non è: ciò, alla fine, sviluppa una dinamica di coppia che, a primo sguardo, appare meno vincolante, ma che – inevitabilmente – finisce per creare confusione ed incertezze.

Cosa significa situationship

Una situationship è una relazione che si incastona, fondamentalmente, tra l’amicizia e il fidanzamento,: un limbo, dunque, che – come si può immaginare – è difficile se non impossibile da definire.

A differenza di una relazione tradizionale, dove esistono aspettative e impegni espliciti, in una situationship i confini sono sfumati.

I partner possono passare del tempo insieme, condividere momenti intimi e coltivare un legame emotivo, ma senza mai definire formalmente il proprio status.

Situationship

Questa mancanza di definizione può derivare da vari motivi: paura di impegnarsi, incertezze personali, ma anche da semplice desiderio di portare avanti un rapporto “leggero“, senza pressioni.

I vantaggi e gli svantaggi di questo approccio

Per alcune persone, una situationship può rappresentare una opzione ideale, soprattutto per chi non è pronto a costruire una relazione seria o per chi vuole addentrarsi nel campo dei sentimenti, senza, però, fermarsi subito.

La libertà offerta da una relazione non definita può essere vista come un vantaggio, in quanto permette, nei fatti, ai partner di godersi il presente senza preoccuparsi del futuro.

Tale ambiguità – ad ogni modo – può anche creare insicurezze e frustrazioni. Quando i sentimenti si sviluppano e non sono riconosciuti o corrisposti, in maniera reciproca, da parte delle persone coinvolte, si rischia di entrare in un ciclo di ansia e malintesi.

La mancanza di comunicazione sulla direzione che la relazione sta prendendo può portare il soggetto coinvolto a sentirsi trascurato o poco apprezzato, nonché avvolto in una spirale di dubbi, in quanto non si comprende se il rapporto è temporaneo o può diventare qualcosa di duraturo.

La soluzione, dunque, per per gestire una situationship in modo sano è quello di avviare una comunicazione aperta e sincera.

È fondamentale, infatti, che entrambe le persone abbiano le stesse aspettative e comprendano ciò che desiderano dall’altra. Senza questa chiarezza, una situationship può diventare facilmente un territorio pericoloso, nel quale basta un solo passo falso per ferire l’altro, anche se non intenzionalmente.