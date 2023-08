Se cercate un’alternativa al tradizionale mercato immobiliare, potreste considerare l’opzione del social housing. Questo tipo di abitazioni è sempre più diffuso in tutto il mondo e offre numerosi vantaggi, sia alle persone che all’ambiente circostante. In questo articolo esploreremo questa interessante soluzione abitativa e analizzeremo i suoi benefici per la società e per l’ecosistema.

Cos’è il social housing

Il social housing è un tipo di abitazione sostenibile e accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro reddito o status sociale. Si tratta di una soluzione abitativa che punta a migliorare le condizioni di vita delle persone più svantaggiate, garantendo – allo stesso tempo – la coesione sociale e ambientale del territorio.

In genere, il social housing viene realizzato da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che investono nella creazione di alloggi popolari, con lo scopo principale di soddisfare le esigenze dei meno abbienti. Questo tipo di edilizia urbana si concentra su aspetti fondamentali come l’accessibilità ai servizi essenziali quali trasporto, scuole e ospedali.

Palazzi colorati

Il social housing non rappresenta solo una soluzione per chi non ha i mezzi economici necessari per accedere ad un normale mercato immobiliare.

Può essere, infatti, anche una scelta interessante per coloro che vogliono vivere in modo più sostenibile ed eco-friendly, poiché spesso questo tipo di abitazioni favorisce l’utilizzo delle energie rinnovabili e riduce gli sprechi energetici.

Il social housing rappresenta una risposta innovativa alla sfida dell’inclusione sociale ed ecologica: promuove stili di vita più equilibrati ed etici e contribuisce, nel contempo, alla creazione di comunità solidali e consapevoli.

A chi è rivolto e quali sono i vantaggi per persone e ambiente

Il social housing è un’opzione di alloggio che si rivolge a coloro che non possono permettersi una casa privata. Questo tipo di abitazioni sono progettate per fornire un tetto sicuro e confortevole alle persone meno fortunate della società.

L’obiettivo primario dell’edilizia sociale è quello di garantire alloggi con elevati standard di qualità a canone calmierato, in modo che non superino il 25%-30% del reddito mensile dell’occupante.

Il social housing non solo offre un aiuto alle persone in difficoltà, ma può anche portare numerosi vantaggi all’ambiente. Ad esempio, l’utilizzo di materiali sostenibili nella costruzione delle case può ridurre l’impatto ambientale.

Case colorate

Tale soluzione abitativa spesso viene attuata nelle aree urbane infestate dal degrado. La riqualificazione dell’area circostante porta alla creazione di comunità più forti e resistenti alla criminalità.

Non ci sono restrizioni specifiche sulla qualifica per tale pratica: tuttavia, la maggior parte dei programmi è destinata a famiglie o anziani a basso reddito, disabili fisici o mentali, studenti universitari, ma anche a genitori single e giovani coppie.

Il sostegno del governo gioca un ruolo importante nel finanziamento dei programmi di alloggiamento sociale.

Offre, quindi, diversi benefici sia alle persone meno fortunate della società che all’ambiente circostante, attraverso la sostenibilità nell’edilizia e la rigenerazione urbana.

