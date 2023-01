Il Social Media Manager è oggi una delle figure professionali più richieste: vediamo cosa fa e a quanto ammonta il suo stipendio.

Da quando il mondo dei social ha preso piede, la figura professionale del Social Media Manager è super richiesta. Lavoro che può essere sia libero che subordinato, consente di guadagnare un bel po’, a patto che venga svolto nel migliore dei modi. Vediamo, nello specifico, cosa fa e qual è il suo stipendio.

Cosa fa il Social Media Manager?

Figura professionale molto richiesta, soprattutto negli ultimi anni, il Social Media Manager è colui che si occupa di tutto l’universo social per una data azienda. Pertanto, ha un’ottima conoscenza di tutti i network e sa come raggiungere determinati obiettivi nel mondo virtuale. Cura le campagne promozionali, gestisce le community, genera contatti, studia i target, monitora i dati e ha una strategia di engagement ben definita.

Il Social Media Manager conosce alla perfezione Photoshop e Google Analytics, strumenti che utilizza per preparare al meglio progetti professionali che abbiano un certo riscontro. I suoi compiti, quindi, sono tanti e sono indirizzati tutti verso un solo scopo: ottenere un guadagno per l’azienda che rappresenta. Questo non significa solo creare contenuti che destino interesse, ma far sì che gli stessi siano in grado di generare un introito.

Pertanto, il Social Media Manager deve essere estremamente creativo, in modo da trasformare i contatti in clienti. Soltanto quando l’azienda riesce ad ottenere un riscontro economico può dire di aver assunto una figura professionale di questo tipo davvero promettente.

Social Media Manager: lo stipendio

Il Social Media Manager può essere sia un freelance che un dipendente, dettaglio che può anche influire sulla retribuzione. Il suo stipendio può arrivare anche a 50mila euro netti all’anno, ma in media si stima un compenso pari a 15 euro l’ora, per un totale annuo di 30mila euro e un mensile di 1800 euro. E’ bene sottolineare che, in questo lavoro come in tutte gli altri, l’esperienza ha un valore importante. Figure senior, infatti, possono arrivare a guadagnare 85mila euro l’anno.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO