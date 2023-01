Scrivere è un atto salutare per la nostra salute psicofisica: ecco i benefici della scrittura su corpo e mente.

Sapevi che scrivere può renderci più felici e più sani? Le persone scrivono per diverse ragioni. Alcuni scrivono perché si sentono in dovere di esprimersi e condividere le proprie idee con gli altri. Altri scrivono perché l’atto di scrivere, creare e registrare i loro pensieri porta loro piacere. Sono solo alcuni esempi, legati all’attività della scrittura, che ha dei benefici sul corpo e sulla mente.

Scrivere fa bene alla salute

Qualunque sia il motivo che spinge una persona a prendere in mano la penna o mettere le dita sulla tastiera, gli studi dimostrano che la scrittura offre una serie di benefici per la salute fisica e mentale.

Scrivere migliora lo stato d’animo. Quando ci succede qualcosa di bello, ci sentiamo ancora meglio dopo aver avuto la possibilità di dirlo a un amico, un familiare o un collega e lo stesso vale se lo scriviamo: c’è una ragione dietro questo comportamento.

Scrittura

I ricercatori hanno scoperto che scrivere di esperienze positive può contribuire a migliorare l’umore, nonché a ridurre le visite dal dottore.

Chad Burton e Laura King hanno condotto uno studio – pubblicato sul Journal of Research in Personality. Il loro campione di studio era composto da 90 studenti universitari, a cui è stato chiesto di scrivere per 20 minuti al giorno, per tre giorni consecutivi. A 48 studenti è stato chiesto di scrivere di esperienze intensamente positive, mentre a 42 studenti è stato domandato di scrivere di un argomento di controllo.

I due ricercatori hanno scoperto che coloro a cui era stato chiesto di scrivere di esperienze intensamente positive avevano stati d’animo più entusiasti dopo la scrittura rispetto agli altri studenti. Inoltre, dopo tre mesi, gli studenti con esperienza positiva si sono sottoposti a minori visite di controllo, rispetto all’altro gruppo.

Guarigione più veloce

Gli infortuni e le malattie non sono una parte piacevole della vita, ma possono accadere, rendendo la guarigione e il recupero ancora più importanti per stare bene sul lungo termine. Curiosamente, la scrittura può aiutare a guarire le ferite più velocemente.

Ricercatori neozelandesi hanno condotto uno studio sulla rivista Psychosomatic Medicine. Nello studio, a 49 adulti sani – di età compresa tra 64 e 97 anni – è stato chiesto di scrivere di eventi sconvolgenti della loro vita o sulle loro attività quotidiane per 20 minuti al giorno per tre giorni consecutivi.

Scrivere

Due settimane dopo la scrittura, i partecipanti – che avevano ferite da biopsia sulla parte superiore del braccio – hanno mostrato i risultati dell’attività di scrittura. Le ferite sono state regolarmente fotografate per 21 giorni.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che avevano scritto di eventi sconvolgenti della loro esistenza erano guariti molto più velocemente di quelli che avevano scritto delle loro attività quotidiane.

Scrittura e qualità della vita

Indipendentemente dal fatto che ci abbiano resi felici o tristi, la scrittura arreca qualche benefici fisici, a prescindere dall’argomento esposto, migliorando la qualità della vita.

La qualità della vita si riferisce generalmente al benessere fisico e psicologico e dipende strettamente da cosa ci accade intorno.

I ricercatori di Georgetown, in particolare, hanno condotto uno studio pubblicato sulla rivista The Oncologist. Nello studio, ai malati di cancro è stato assegnato un compito di scrittura di 20 minuti mentre aspettavano il loro appuntamento in una clinica oncologica. Sono stati – quindi – valutati in seguito e, di nuovo, tre settimane dopo.

I ricercatori nello studio hanno scoperto che la scrittura ha prodotto cambiamenti nel modo in cui la metà dei pazienti pensava alla propria malattia, collegata a una qualità fisica della vita significativamente migliore.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO