Cresciuto a New Castle, l’ex frontman dei Police, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ha un legame particolare con l’Italia dove porta avanti la tenuta Il Palagio immersa nel verde. La tenuta si trova in Toscana e si tratta di un casale in stile rustico, situata sopra la cittadina di Figline Valdarno, tra le colline della campagna a sud di Firenze. Qui, insieme alla moglie Trudie Styler e ai figli, il cantante porta avanti un progetto imprenditoriale e mantiene un legame con la terra che ha radici lontane.

La tenuta Il Palagio: un premio speciale per l’olio

Ben 350 ettari circondano la tenuta di Sting. Molti di questi si compongono di vitigni e di una parte dedicata alla produzione di olio extravergine d’oliva biologico. Proprio l’olio recentemente è stato premiato da Slow Food Italia e Gambero Rosso con il prestigioso premio delle Tre foglie. Quest’ultimo è il più importante della Guida Oli d’Italia 2022. Anche il settore del vino, curata dall’enologo Riccardo Cotarella, dà grandi soddisfazioni. Dai 30 ettari di vigneto vengono prodotti i vini rossi Chianti tra cui Message in a Bottle, Casino delle Vie, Sister Moon Tre Bicchieri e When We Dance.

Farm shop e pizzeria: tutto quello che si trova nella tenuta

Non solo progetti legati al vino e all’olio extravergine d’oliva vengono portati avanti nella tenuta Il Palagio. Infatti si trova anche una pizzeria, aperta l’anno scorso, con una location unica per passare piacevoli serate accompagnate anche dalla musica. Vi è anche un farm shop, punto di ritrovo per assaggiatori, esperti e semplici appassionati. Un ruolo molto importante in tutti questi progetti viene dalla moglie di Sting, Trudie Styler, definita da più parti come la mente della tenuta. Oltre ad aver scelto gli esperti che si occupano della tenuta la signora Styler segue in prima persona tutto l’iter aziendale.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO