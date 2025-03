Creare unicorni e coniglietti fosforescenti, l’obiettivo di una startup

Unicorni e coniglietti fosforescenti potrebbero diventare animali reali: questo, infatti, è l’obiettivo che si è posta la Los Angeles Project, una startup americana che intende realizzare, attraverso l’utilizzo dell’ingegneria genetica, animali diversi e “più interessanti“. Le creature fantastiche, insomma, potrebbero iniziare a popolare il nostro pianeta. Scopriamo – nel dettaglio – il progetto.

La startup che punta a creare unicorni

La startup a stelle e strisce, Los Angeles Project, nata da una idea della biohacker Josie Zanyner, ha come obiettivo quello di creare, attraverso l’utilizzo dell’ingegneria genetica, animali fantastici come conigli, fosforescenti, unicorni, ma anche gatti e cani anallergici.

Unicorno tra le nuvole

D’altronde, come afferma la stessa azienda, lo scopo principale è quello di di creare degli animali “più complessi, interessanti, belli e unici“, rispetto a quelli attualmente esistenti in natura.

In sostanza, la startup sperimenta su embrioni di diverse specie animali, tra le quali possiamo annoverare pesci, criceti, conigli, rane, utilizzando l’editing genetico Crisp.

Tra i nuovi animali che, effettivamente, potrebbero popolare il creato potrebbero esserci conigli fosforescenti, ma anche unicorni, che – come sappiamo – sono delle creature fantastiche che popolano il mondo della fantasia.

Gli esperimenti effettuati dal team

Per la realizzazione di conigli fosforescenti, la startup ha aggiunto un gene agli embrioni di un coniglio per indurre la produzione di una proteina verde fluorescente.

Il periodo di gestazione di questi animali è di circa 33 giorni. Quindi, se l’esperimento andrà come preventivato, entro un mese nasceranno i primi cuccioli luminosi.

Il progetto inoltre, prevede anche la creazione di animali puramente fantastici come draghi, lepri cornute e unicorni.

Certamente le idee alla base di questo progetto faranno storcere il naso non poco agli animalisti e, in generale ai bioeticisti, che – da tempo – hanno messo in guardia dagli usi poco consoni di Crisp.